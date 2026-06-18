東映超級戰隊系列連播50年、終在今年1月畫下句號。不過，AV界「暗黑版戰隊」片商GIGA映像則是長拍長有，最近更以「致敬正版戰隊」停播為由，重拍其經典暗黑特攝作品《新星戰隊 Ryuseiger》，並於YouTube開放免費收看！

今次由22歲AV女優赤名いと接棒扮演粉紅戰士，在正篇4集中落力打鬥，網民大讚打鬥場面非常認真；而帶有色情元素的「愛情動作片」大結局，則會留待隨後收費推出。



比真正的戰隊更認真？

原來「GIGA映像」是由一班極之喜歡「特攝英雄」（例如 Kamen Rider、Ultraman、五星戰隊等等）的製作人所組成。劇組是真心熱愛「英雄特攝片」，無論是服裝道具、打鬥設計還是人物設定，都深受特攝同好認同。

他們製作的暗黑特攝片，女隊員或女超人均由AV女優扮演，她們會親身上陣與「嘰嘰兵」認真打鬥。即使在拍攝高潮的愛情動作片部份，女優一樣會全程穿著戰隊制服、戴頭盔，完全滿足某些影迷的特殊性癖。

⚠️圖輯內有性感照但無裸露（避雷慎入）⚠️

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抓緊戰隊停播時機｜YouTube推出IIA級健康版

今次為了紀念「超級戰隊完結」而翻拍的《新星戰隊》，過去同樣是一部含有色情元素的暗黑特攝作品，但今次重啟卻改為老少咸宜的「IIA級」清水版。成員由以往的3男2女改為4男1女，粉紅戰士由Kawaii片廠的清純派女優赤名いと（@akana_ito）擔綱，內容「純過蒸餾水」，只有正當的劇情與打鬥。劇集由6月12日起每星期在YouTube推出1集（全套4集），為星期日再沒有正版「超級戰隊」可看的同好解解悶。

愛情動作片大結局要收費線上看？

片商畢竟不是慈善團體，真正賺錢的關鍵在於收費的大結局。由AV女優赤名いと扮演的粉紅戰士，以及由熟女AV演員若宮穗乃（化名：ほにょ）扮演的邪惡女幹部，將會在4集「清水版」播完之後，另外推出一個含有愛情動作元素的AV版本，只限買實體碟或在收費成人影片平台收看。先用認真打鬥吸引大眾目光，最後再出招賣色色元素，手法相當高明。

網民笑言，這套《新星戰隊 Ryuseiger》比起東映自家的接棒作品更具吸引力，敵人設計、打鬥場面甚至比某些不斷重用同一套衫的低成本劣作更認真。不知大家又有沒有興趣去欣賞一下呢？

AV女優赤名 いと（@akana_ito）扮演的粉紅戰士

AV女優赤名 いと（@akana_ito）扮演的粉紅戰士