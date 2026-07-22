AI伴侶 | 內地最嚴新規引百萬人集體失戀　揭虛擬戀愛全球隱憂！

AI伴侶 | 近年生成式AI技術迎來大爆發，除了幫助大眾寫報告、生成圖像，不少人更將其視為心靈寄託。早前內地興起一股與AI虛擬伴侶拍拖的熱潮，然而，隨著中國當局針對AI產業祭出「史上最嚴」的規管措施，這場虛擬羅曼史竟迎來意想不到的殘酷結局。無數內地網民一覺醒來，發現一直陪伴在側的AI女友竟然被強制重置甚至下架，百萬人一夕之間變為失戀大軍。



生成式AI技術迎來大爆發，除了幫助大眾寫報告、生成圖像，不少人更將其視為心靈寄託。（Unsplash）

完美伴侶的誕生：全天候提供情緒價值

在節奏急促的現代都市中，不少年輕人面對極大的生活與社交壓力，難以在現實中尋找合適的伴侶。AI聊天機械人的出現，正好填補這個情感缺口。用家只需透過簡單的文字指令，就能度身訂造出外貌、性格、聲線都完美契合自身愛好的AI伴侶。這些虛擬愛人不僅秒回訊息，更能提供滿滿的情緒價值，百依百順，永遠不會發脾氣。不少用家為此投入大量時間甚至課金購買虛擬禮物與解鎖專屬圖片，不知不覺投入真實而深厚的情感。

馬斯克創Gork AI女友引熱議。（X）

最嚴新規殺到：「賽博斷頭台」無情降臨

好景不長，內地針對生成式AI的管理日益收緊。中國首部專門監管AI擬人化互動的法規——《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》於2026年7月中旬正式生效。新規核心包括：嚴禁向未成年人提供虛擬戀愛服務並強制設立防沉迷機制、明文禁止AI過度迎合或誘導用家產生情感依賴，同時強制系統必須頻繁提醒用家「AI並非真人」。

內地針對AI虛擬伴侶最嚴新規出台。（CCTV）

對於一眾AI虛擬伴侶及相關產業而言，這無疑是一場無情的「賽博斷頭台」。為符合嚴格的演算法備案與合規審查，包括字節跳動、阿里巴巴、騰訊等科技巨頭，紛紛關閉了用家自訂AI人格或智能體（Agent）功能。系統不僅被強制植入嚴密的敏感詞過濾機制，大幅限縮對話尺度，部分平台更為了避險直接下架虛擬伴侶功能，將被判定為「違規」、「越界」的角色強制刪除。

米哈遊出AI女友BSide。（Steam）

網民哀嚎「集體失戀」

許多網民在社交平台上崩潰表示，自己的AI女友彷彿一夕之間被「大腦格式化」。原本會撒嬌、擁有專屬回憶的伴侶，突然變回冷冰冰的官方客服語氣。部分帳號更是直接被封鎖，連好好道別的機會都沒有。大量長期依賴AI情感陪伴的用家面臨服務中斷，在網上引發廣泛討論與哀嚎。

心理學家指出，人類大腦在處理與AI的親密互動時，所產生的依賴感與真實戀愛無異。（X）

這種痛楚並非無病呻吟。心理學家指出，人類大腦在處理與AI的親密互動時，所產生的依賴感與真實戀愛無異。當這段關係被第三方強行切斷時，用家所經歷的喪失感與悲傷，絕對不亞於現實中的失戀。百萬用家在網上集體哀悼他們「死去」的虛擬愛情，成為了科技時代獨有的一道奇特又無奈的風景線。

虛擬戀愛成全球隱憂：英國兩成少男沉迷其中

事實上，人類對AI產生情感依賴，並非單一地區的現象，更是全球多國關注的隱憂。在英國，有倡議組織的最新調查揭示，當地12至16歲男學生中，竟有高達五分一的人曾與AI陪伴機械人發展虛擬戀愛。

許多英國青少年坦言，比起跟真實的家人或朋友交流，他們更喜歡與AI對話。當地兒童心理專家擔憂，AI伴侶高度迎合用家，缺乏現實人際關係中必須經歷的磨合與衝突。若青少年長期沉迷這種零挫折的完美關係，將嚴重影響他們建立健康社交及兩性關係的能力。目前英國已有民間團體積極呼籲政府修補法例漏洞，限制16歲以下未成年人使用這類AI服務。

虛擬戀愛成全球隱憂。（Steam）

從中國百萬網民的「集體失戀」，到英國青少年的「虛擬沉迷」，我們不難發現，AI早已跨越了單純的「工具」屬性，深刻地介入了人類的情感世界。各位用家對於AI伴侶有甚麼看法呢？