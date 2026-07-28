東京晴空塔（TOKYO SKYTREE）配合最新上映的《劇場版 Chiikawa：人魚島的秘密》，於 2026 年 7 月 10 日至 10 月 31 日推出全新聯乘活動。不少粉絲熱血衝現場，卻在買票、打卡、買周邊時踩坑。記者7月中去了直擊體驗，整理好購買技巧、打卡位、主題Cafe預約及快閃店不踩雷的參觀攻略，出發前必讀！



「Chiikawa 劇場版人魚島的秘密」東京晴空塔展覽資訊

活動日期：即日起至官方公佈結束日期

活動地點：東京晴空塔（天望甲板、天望迴廊、Soramachi 1樓 SKYTREE SPACE）

開放時間：10:00 - 21:00（最後入場時間以官方公佈為準）

門票：必須購買「天望甲板＋天望迴廊（350m＋450m）」套票

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Chiikawa晴空塔展覽｜買飛/主題Cafe預約攻略！公仔打卡+購物貼士

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常見問題一：買單獨觀景票看得到Chiikawa人魚島的秘密展嗎？

展覽的核心亮點主要集中在 450 公尺高的「天望迴廊（Tembo Galleria）」。如果你只購買了 350 公尺的「天望甲板（Tembo Deck）」單獨票，只能我350m 玻璃窗上的夜間投映特別版動畫，完全無法進場看到 Chiikawa《人魚島的秘密》核心展區。

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正確購票選擇：必須購買「天望甲板＋天望迴廊（350m＋450m）套票」。

排隊省時技巧：現場早上 10 點開門前就有人排隊購票，建議直接透過 Klook平台或直接上其官網手機預約電子票，掃碼即可快速入場。

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常見問題二：日間去還是晚上去好？晴空塔點燈幾時睇？

白天和夜晚各有優勢，就看你是衝著照片品質還是視覺氛圍：

白天去：光線充沛，塔頂 450 米的透明玻璃拍公仔不受反光影響，極適合帶著私伙的小八、兔兔與 Chiikawa 掛飾前來合照。

展覽是單邊於天望迴廊走廊牆上展示，以平面為主。不通日文的人，看看可愛的插圖也能了解到電影故事。而且不少位置都有令人會心微笑的細節。

展覽是單邊於天望迴廊走廊牆上展示

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晚上去：除了看夜景，塔外會上映專屬的「特別顏色點燈」，晴空塔外牆會換上代表主角們的絢麗色彩，順便還能欣賞 350m 玻璃窗變身大屏幕放映的特別版動畫，視覺效果震撼。

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常見問題三：現場有甚麼打卡位？

一出電梯出口處的付費攝影服務，因為有特別的展覽背景，暫停了平日提供的手機免費拍攝優惠，必須以1800日圓購買打印照片。

以天望回廊的壯麗景色為背景，限時拍攝服務，可以和卡通人物合照！

以天望回廊的壯麗景色為背景，限時拍攝服務，可以和卡通人物合照！

此外還有3個大熱門免費拍照點：

一出升降機即會見到迎賓碼頭立體情景，有齊各主要角色的電影造型公仔。

一出升降機即會見到迎賓碼頭立體情景

御三家小艇裝飾：還原角色們搭艇入山洞探險的場景，細心看背景後還有一隻若隱若現的塞蓮。

還原角色們搭艇入山洞探險的場景，細心看背景後還有一隻若隱若現的塞蓮。

還原角色們搭艇入山洞探險的場景，細心看背景後還有一隻若隱若現的塞蓮。

塞蓮洞穴（Siren's Cave）打卡位，粉絲可以手扶紙板海草拍照，瞬間化身被塞蓮抓走的「人質」，趣味十足。

塞蓮洞穴（Siren's Cave）打卡位，粉絲可以手扶紙板海草拍照，瞬間化身被塞蓮抓走的「人質」，趣味十足。

之後還有很多個還原電影情節的小情景，尺寸剛好為Chiikawa掛件公仔而設，也有人將其實自己喜歡的公仔甚至偶像的「分靈體」玩具擺上去影。所以，入場時記得帶同喜歡的公仔呀！

之後還有很多個還原電影情節的小情景，尺寸剛好為Chiikawa掛件公仔而設

之後還有很多個還原電影情節的小情景，尺寸剛好為Chiikawa掛件公仔而設

之後還有很多個還原電影情節的小情景，尺寸剛好為Chiikawa掛件公仔而設

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常見問題四：塔上有甚麼消費品買？「打氣牆」200 日圓扭蛋避坑須知

展區設有一幅為御三家加油的「打氣牆」。請注意：不能直接拿筆在牆上寫字！

展區設有一幅為御三家加油的「打氣牆」。請注意：不能直接拿筆在牆上寫字！

展區設有一幅為御三家加油的「打氣牆」。請注意：不能直接拿筆在牆上寫字！

你需要用扭蛋機購買 200 日圓（含稅）的專用磁石貼（一組 2 片），有多達8款角色，1 片帶回家紀念，1 片寫字貼上牆留念），再在磁貼寫字再貼上牆。

你需要用扭蛋機購買 200 日圓（含稅）的專用磁石貼（一組 2 片），有多達8款角色，1 片帶回家紀念，1 片寫字貼上牆留念），再在磁貼寫字再貼上牆。

你需要用扭蛋機購買 200 日圓（含稅）的專用磁石貼（一組 2 片），有多達8款角色，1 片帶回家紀念，1 片寫字貼上牆留念），再在磁貼寫字再貼上牆。

留意扭蛋機不收硬幣，只支援 Alipay、WeChatPay或 PayPay 這類二維碼支付！現場見不少來場者搞錯，將入場券的QR拿去scan，是抽不到的。

留意扭蛋機不收硬幣，只支援 Alipay、WeChatPay或 PayPay 這類二維碼支付

常見問題五：快閃店不在塔頂！究竟在哪？

很多粉絲衝上 450 米天望迴廊想找周邊商店，卻發現撲了空。因為紀念品快閃店不在塔頂，而是在地面商場！除了各Chiikawa Land 精品店都有的共通小卡／頭像立體襟章特典。在這家特別快閃店，單筆消費滿 3,300 日圓（含稅／限電影系列）以上，還加送電影原創紙袋。

快閃店地點：東京晴空塔城（Tokyo Solamachi）1 樓特設會場「SKYTREE SPACE」。特典數量有限，送完即止。

特別快閃店，單筆消費滿 3,300 日圓（含稅／限電影系列）以上，還加送電影原創紙袋。

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常見問題六：Chiikawa 聯名 Cafe 沒預約能現場排隊嗎？

絕對不行！位於 340 樓的 SKYTREE CAFE 雖然推出了超萌的主題餐點與甜點，但門檻非常嚴格。

常見問題六：Chiikawa 聯名 Cafe 沒預約能現場排隊嗎？

進場條件：必須持「天望甲板＋天望迴廊套票」。

預約鐵律：每位入場者要先網上支付1000日買購買「Chiikawa 聯乘餐點套票」，並提早選擇好想點的別注Chiikawa美食／飲品，現場無法即時點Chiikawa餐點。

計劃前往的朋友一定要提前至點擊以下連結，揀算入場日子及時段進行預約。現時看來，單人名額被搶得最快，可能要提早一星期搶（六／日更少位），不過2人／4人是比較輕鬆的。

提早一周預約Chiikawa 聯名 Cafe