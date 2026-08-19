上次在亞博Con Con 見識過Bili Bili 開拍的中國動漫《天官賜福》人氣有多狂，排隊購買一對BL男主角精品的人龍、與《戀與深空》打卡區不雙上下！今次《天官賜福》再度造福香港同好，8月20日起於旺角舉行「《天官賜福》動畫 天地流光原畫紀念活動」，場內有巨型人設、原畫區，立體情景，最好笑是有1.5米太子3D投映立像以及+「功德+」拍擊金鈴累計功德，粉絲一定要去「拜一拜」、打個卡！

想購買門票？即上01空間抽一個「木屏風書籤」盲盒，即可免費入場，更有二人同行早鳥優惠，可享9折。



《天官賜福》動畫 天地流光原畫紀念活動

舉行日期：2026年08月20日(四) 至 2026年09月20日(日)

營業時間：11:00 - 22:00

地點：九龍旺角彌敦道601號 創興廣場地庫 NCUBASE Arena B1

入場費：購買1個HK$78《天官賜福》「木屏風書籤盲盒」即可免費入場

天官賜福香港展｜早鳥9折購票 人均$70入場 送透光書籤屏風｜PayMe俾錢再減$2

買$78盲盒即等同免費入場？上01空間買雙人飛仲有9折

本次展覽採用了極具誠意的機制——只要購買一款 $78 的「盲盒透光書籤連木屏風」（全5種），即可獲得入場資格。對於本身就會購買紀念品的粉絲來說，這安排基本上等於免費入場觀展。

《天官賜福》動畫 天地流光原畫紀念活動｜早鳥二人同行9折

【入場指定周邊】盲盒透光書籤連木屏風（全 5 種）：HKD 78

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提醒想去打卡的粉絲，展覽門票可於 01空間（01 Space） 預訂。今日是早鳥優惠最後一日，二人同行可享 9 折，想慳得更多記得把握時間入場前落單。

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木屏風書籤盲盒共有5款！換言之上01空間購買雙人飛，可以9折抽啦！點圖放大睇全5款的圖案：

一花一劍超巨型亞加力立牌

記者率先潛入旺角創興廣場地庫的 INCUBASE Arena，直擊《天官賜福》動畫天地流光原畫紀念活動（香港站）。場地面積雖然不算巨無霸級別，但內容密度極高。全場最吸睛的，絕對是男主角的大型設定畫展區，兩張超巨型亞加力立牌設計極度優雅，粉絲來到這裡，根本無法忍住不瘋狂打卡。

一花一劍超巨型亞加力立牌

一花一劍超巨型亞加力立牌

《天官賜福》動畫 天地流光原畫紀念活動｜早鳥二人同行9折

第一區就先簡單介紹《天官賜福》涵蓋天界、鬼界及千燈觀的複雜世界觀；除了基本的2D圖文介紹牆，最有趣是名為「天官掠影」的三界立體微縮模型裝置。

除了基本的2D圖文介紹牆，最有趣是名為「天官掠影」的三界立體微縮模型裝置。

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這麼近、那麼遠……兩大主角無法見面

每個角色都有大量設定畫，而且角色造型畫印到「人咁高」打卡一流。記者有個小發現，兩大主角的設定畫區竟然是完隔了一幅牆，真是這麼近、那麼遠……

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記者有個小發現，兩大主角的設定畫區竟然是完隔了一幅牆，真是這麼近、那麼遠……

之後就是動畫稿原畫展區，每次見到兩位主角相遇的場面，都會駐足細看片刻。

之後就是動畫稿原畫展區，每次見到兩位主角相遇的場面，都會駐足細看片刻。

之後就是動畫稿原畫展區，每次見到兩位主角相遇的場面，都會駐足細看片刻。

《天官賜福》動畫 天地流光原畫紀念活動｜早鳥二人同行9折

太子廟光影有驚喜？互動「功德+」打卡位有意思

行到尾段，迎面而來是實景重現的 3D 大型「太子廟」。中央矗立著高達 1.75 米的太子像概念裝置。本以為又是那些隨便投射幾束彩光交功課的佈置，駐足一看，原來絕不馬虎。投映效果經過精心設計。火光、洪水、大雨，每一幕光影變幻全部緊扣劇情，視覺衝擊力十足。唯一要彈是沒有播放主題曲《一花一劍》，少了一點感染力。

迎面而來是實景重現的 3D 大型「太子廟」。中央矗立著高達 1.75 米的太子像概念裝置。

唯一要彈是沒有播放主題曲《一花一劍》，少了一點感染力。

至於「不負滿城花」花瓣寄語留言區，以及拍擊金鈴的「功德+」互動元素，坦白講就是不過不失。勝在能讓大家親手參與，留個紀念。

「不負滿城花」花瓣寄語留言區，以及拍擊金鈴的「功德+」互動元素，坦白講就是不過不失。勝在能讓大家親手參與，留個紀念。

「不負滿城花」花瓣寄語留言區，以及拍擊金鈴的「功德+」互動元素，坦白講就是不過不失。勝在能讓大家親手參與，留個紀念。

「不負滿城花」花瓣寄語留言區，以及拍擊金鈴的「功德+」互動元素，坦白講就是不過不失。勝在能讓大家親手參與，留個紀念。

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天官賜福 Pop-up Store 香港首發商品超多

逛完展區，出口緊接的 Pop-up Store 才是本次活動的重頭戲。現場備貨非常豐富，更推出多款香港展原創及首發商品。以下為現場價錢牌數據總整理：

天官賜福 Pop-up Store 香港首發商品超多

【香港首發服飾與配件】《天官賜福》動畫 T 恤（A 款黑色 / B 款白色）：HKD 220

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《天官賜福》動畫 毛巾（A 款長條 / B 款畫卷）：HKD 60

《天官賜福》動畫 毛巾（A 款長條 / B 款畫卷）：HKD 60

【隨機盲抽與收藏系列】盲抽收藏卡包（全 20 種，每包含隨機 3 張）：HKD 50

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直抽杯墊套裝（全 5 種，附特別設計展示版）：HKD 95 （生產延遲、需要訂購）

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迷你折扇鑰匙扣（A 款 / B 款）：HKD 55

鏡子：HKD 75

壓克力夾子套组：B 款 HKD 70