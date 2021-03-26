撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-26 16:46

《MHRise》（魔物獵人崛起）NS限定版主機已經推出，它不是傳統中的Pro機，不是高清芒、也無法5G上網，簡單在機身及手製加上精美怨虎龍案圖書及圖騰花紋，一眾獵人已「口嫌身正直」乖乖收貨，即睇真身開箱！

香港行貨左下角有中英文名：Nintendo Switch MONSTER HUNTER RISE 特別版

即刻開箱！MHRise特別版機究竟有幾靚？👇👇

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限定版Pro手掣都少炒😆👇

NSEW任天堂正式授權店已經換上MHRise裝飾等你打卡，同時亦有店鋪限定精品賣👇👇👇

NSEW任天堂正式授權店／K11店

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已經有炒價．最少炒到復活節😱😱

今次《MHRise》主機人氣相當高，黃金商場早在8、9點已有人排隊等任天堂授權店開門，希望可以買到正價現貨。而同場的MHR主機，即日已有原價$2,808升價至$3,580。行內有消息因接下來撞正幾天復活節連假，下批貨最快要完了復活節，6號後！所以炒價好可能會維持高水至復活節後才會回落。

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連結：MHRise魔物獵人崛起15外媒評測 日本IGN給滿分 炒價$500值得買？

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