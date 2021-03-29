撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-29 15:58

《新·福音戰士劇場版 終》為系列25年歷史畫上句號，監製庵野秀明是日本動畫界的最強鬼才，作品充滿神秘主義，數十年來行事如謎，但他竟然會打破規限，讓NHK電視台進行長達4年的貼身追訪。看畢全片，他是否更理解新電影呢？

庵野秀明果然是非常怕生保人，而且行蹤不定，在工作室也是出現一日、消失幾日。在節目中，他常常會對攝影師表示：「你係咁拍我都冇用。」後來他更要求跟節目高層見面，正式要求不要直接拍他太多，請多拍工作環境中各同事迷惘的表情，這樣才有趣。

不過記者就不太認同，看節目的人九成九就是想看看庵野秀明這神人究竟有多神奇，以下是作品中庵野秀明的10個觀察：

明日香點睇庵野？同宮崎駿其實好親近？庵野秀明10個觀察

+ 8 + 8 + 8

庵野秀明表示，現在的觀眾喜歡淺顯易懂劇情。但可否換個角度說，《EVA》賣的關子已賣了25年，故事重複說了兩、三篇，就算不完全解明，也是時候透露多一點情報，之後完美落幕？超期待《福音戰士劇場版終》在香港上映的一日。

👇同場加映：《EVA新劇場版：終》評價兩極(含劇透)👇

+ 30 + 30 + 30

👇EVA 新劇場版:終 開幕片頭12分鐘圖文解說👇

+ 136 + 136 + 136

原文連結：《EVA新劇場版：終》評價兩極 網民因這劇情 爆血管兼賤賣精品

👇食玩EVA FRAME開箱開箱 初號機易砌又好扭👇

《新世紀福音戰士》EVA FRAME全新食玩模型第1彈有初號機、2號機、零號機，幾十蚊、幾分鐘就砌好一隻好扭又靚仔的EVA模型，即睇開箱！

+ 42 + 42 + 42

原文連結：食玩EVA FRAME開箱 初號機易砌又好扭 5個原因第一彈8款全套買

👇玩玩具都有父子情 Dynaction EVA初號機開箱👇

原文連結：Dynaction EVA初號機開箱｜40cm高可動性強 4個理由fans值得入手

👇👇同場睇：7間香港抵買玩具店👇👇

玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

+ 4 + 4 + 4

其他6間推介toy shop介紹：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介