MHRise攻略｜先人的遺物「百龍夜行筆記」 全位置／收集心得一覽

撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-04-07 18:37

【MHR／MHRise／Monster Hunter Rise／魔物獵人／Switch／攻略】MHR正式見街，相信獵人們都在忘情狩獵；不過遊戲除了打龍刷裝外，還有一定的收集元素，以下為收集品「先人的遺物」全位置攻略，本文為「百龍夜行筆記」收集方法。

在MHRise 5個地圖分別有兩個「百龍夜行筆記」，合共就是最後10個。連同之前5張地圖各收集的10個先人的遺物，就可以收齊60個筆記了。

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👇👇按圖放大百龍夜行筆記收集位置👇👇

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其他50個筆記的位置請按圖放大或見另文攻略👇👇

按圖放大大社跡全先人的遺物位置（按獵人筆記順序排列）

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詳細文章：MHRise攻略｜大社跡先人的遺物全位置一覽 配兩大技能輕鬆收集

👇👇按圖放大寒冷群島全先人的遺物位置（按獵人筆記順序排列）👇👇

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詳細文章：MHRise攻略｜寒冷群島先人的遺物「筆記」全部位置 收集完送傢俱

👇👇沙原全先人的遺物位置（按獵人筆記順序排列）👇👇

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詳細文章：MHRise攻略｜沙原先人的遺物「筆記」 全位置／收集心得一覽

👇👇按圖放大水沒林全先人的遺物位置（按獵人筆記順序排列）👇👇

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詳細文章：MHRise攻略｜水沒林筆記先人的遺物 筆記收集心得／全位置一覽

👇👇按圖放大熔岩洞全先人的遺物位置（按獵人筆記順序排列）👇👇

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詳細文章：MHRise攻略｜熔岩洞先人的遺物「筆記」 收集心得／全位置一覽

👇👇百龍夜行筆記內容一覽👇👇

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同場加映：如何Switch連機同時收聽Game聲和聊天語音👇👇

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