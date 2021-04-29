撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-29 15:56

《真三國無雙》真人電影版上畫，眾多三國歷史人物都由香港、中國演員重新演譯，雖然話服裝跟足遊戲，但CG變真人都幾難認。以下的演員／角色對照介紹，你又認得幾多位？

《真三國無雙》真人電影暫時未知會否拍續集，而電影的劇情進度就大概會去到聯軍打敗董卓勢力為止。所以吳國孫家三父子連劇照也很少，大小喬和孫尚香甚至沒出場。

19角色真人／遊戲對照（點圖放大）😍😍

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94武將認人挑戰！看你是否真三國迷

《真‧三國無雙》遊戲原來已經有20年年歷史，可用角色近100個！當中有幾多個你能夠一眼認出？《香港01》科技玩物頻道為你送上94個角色，分成低／中／高3個難度，來挑戰吧！

👇👇👇你認得這武將嗎？難易度「☆☆☆」家傳戶曉一看便知 BB 級👇👇👇

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👇👇👇你認得這武將嗎？難易度「★☆☆」休閒割草初心者級👇👇👇

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其他中／高難度角色對照，請點擊原文收看：《真‧三國無雙》遊戲20周年 94位武將認人挑戰考你是否真三國迷

同場睇：《真三國無雙》影評｜👇👇

真人版《真三國無雙》電影終於上畫，以往不少遊戲改篇電影大都「超伏」。但入場後，由頭到尾2小時全無冷場，而且仲有不少驚喜位！

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影評全文：《真三國無雙》影評｜場面宏大打得夠爽！Game迷值得入場8大看點