撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-02 07:00

在寸金尺土的旺角，有間可以讓客人流連一日的樓上桌遊店，記者甫進店中，映入眼簾的是過千款桌遊堆滿在每個角落。這裡的老闆Lith，原本是電腦遊戲設計員，4年前辭職開始經營桌遊店。從機緣巧合被朋友帶入桌遊世界，到愛上桌遊、開店、甚至設計出自己的桌遊、帶進國際市場，他最希望的是透過桌遊，拉近人與人之間關係。

和很多人一樣，店主Lith第一次接觸桌遊是因為朋友推薦，遊戲「斷頭台」便是他首次接觸的桌遊，對當時只玩過「大富翁」的Lith來說，無疑是很新鮮的經歷。Lith認為桌遊所述說的故事、遊戲玩法，都令他感受到故事主人翁所面對困難：「原來桌遊可以咁樣Present（故事）。」從此便打開了他的桌遊世界。

老闆Lith的桌遊店主，所有貨架都堆滿密密麻麻的桌遊，要尋找想要的桌遊也要花一點時間。（黃舒慧攝）

疫情無阻入手桌遊

小小的店內擠滿密密麻麻的貨架，驟眼看也有過千盒桌遊，Lith表示現時店內有約1500款桌遊。外人看起來當然覺得數量驚人，但Lith只是謙虛表示「千祈唔好叫我做桌遊達人，過千款唔算咩，同好多熱愛桌遊嘅前輩比，我好少。」

要購入龐大數量的桌遊，所費當然不菲。店內的桌遊大概用了5至6年的時間購入，Lith表示難以估計究竟總共花了多少錢在購買桌遊上：「我每次見到都忍不住買，基本上有新遊戲、桌遊展覽就會買。」日本大阪Game Market、德國埃森桌遊展都會看到Lith的蹤影，每次他都會親身到當地大手購入，即使現時疫情關係不能外遊，他也會托朋友購買再運回港。

店內約1500款桌遊都是Lith從世界各地購入。（黃舒慧攝）

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設計遊戲成為夢想

令Lith萌生開桌遊店的原因，除了是因為家中已經放不下桌遊，更因為對遊戲設計有一份執著。成為桌遊店主前，Lith本身是電腦遊戲設計師，不過當時盜版遊戲猖獗，令他黯然離開遊戲行業。輾轉間做過電腦程式員、設計師、金融業，不過心底裡仍然放不下做遊戲的夢想。「我見到其他遊戲時成日會諗，如果我做會係點呢？我會點樣去講呢個故事呢？」

直至數年前，他毅然辭去金融工作，重拾遊戲設計的初衷，並於2018及2019年推出《大災難師》和《Don't Wake the Monster》兩款自家設計的桌遊，更成功將遊戲帶到日本、台灣和德國的桌遊展中。

《大災難師》和《Don't Wake the Monster》都是Lith自創的港產桌遊。（黃舒慧攝）

「最開心係有客人讚自己教得好」

做店主教人玩遊戲，他說最開心便是有客人讚教得好。桌遊店主好比一個活的說明書，教客人就如「教小學生玩遊戲」，要逐步引導玩家理解遊戲玩法。如果只是將說明書複述，很多玩家都未必理解遊戲玩法，

Lith經常要反覆斟酌怎樣將複雜的規則用簡單易明的方式傳遞給玩家。「我會諗會唔會我講呢個（步驟）先會好啲？或者講晒遊戲流程先好啲？」當嘗試數次後發現大部分玩家都不明白某個規則時，他便要想過新方法教導玩家。

另一讓Lith覺得深刻的事，便是桌遊令人與人之間的關係拉得更近。他認為能提供場地及契機讓客人相聚，看到客人享受玩桌遊的時間，更讓他認為經營桌遊是件有意義的事。好像有客人在玩狼人殺時，趁著大家閉眼偷偷拿出蛋糕為朋友製造生日驚喜。「可能佢哋嘅開心有一半係來自桌遊，但另一半係桌遊帶畀佢哋開心嘅氣氛。」

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疫情下留在家中無事做，不少人都選擇相約一班朋友玩桌遊。近年多了不少新手「入坑」初接觸桌遊，不過桌遊類別五花八門，新手難以挑選。桌遊店老闆Lith就向《香港01》科技玩物頻道讀者推介10款新手必玩的桌遊，有店主推介就不怕買錯「中伏」遊戲！

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