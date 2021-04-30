PS5中國行貨3,899人民幣5.15開售　首發14遊戲　其中一款吸引網民

撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-04-30 07:00

PS5 / PlayStation 5 中國行貨（國行）主機及遊戲已經正式開售，5月15日上市，已經在即日開始，於索尼、天貓、京東、bilibili、順電等多個平台作網上預約。

索尼中國行貨PS5光碟版主機 售3,899人民幣(約$4680HKD)、不設碟盤的數碼下載版主機售3,099人民幣(約$3720HKD)，比香港的光碟版$3980／數碼版$3,180定價略貴，即使如此，加上銷區等問題未明朗，仍無損中國fans熱情，各個售賣網兩種主機貨源都被秒殺，參考weibo上網民留言，很多玩家都成功買到，粗略估計今次中國行貨，大概只有10萬部左右。

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發布會播《蜘蛛俠》但竟然不屬首發陣容！👇👇

遊戲陣容方面，直播雖然播放了《Marvels Spider-Man: Miles Morales》的影片，然而魔鬼在細節，此game仍未審批成功，不會跟機推出。換句話，暫時中國版PS5將確認以下6款遊戲，但真正跟機上市的首發作品只有2款，難怪中國網民表示：出PS5就是為了玩《原神》！國行加油呀！

國行PlayStation Plus Collection 有獨家遊戲👇👇

至於PS Plus送出的12款「PS Plus Collection」遊戲，買機後登陸上PSN即可免費下載。當中大部份跟香港區的20款不同，另有中國區獨家作，都有吸引的作品。

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網民點睇？👇👇👇

被網民要求下台美國CEO：「正盡力生產更多PS5」👇👇

如此一來，香港PS5行貨對中國玩家而言，仍然極有吸引力，似乎香港真玩家想買到香港行貨，仍然要跟炒家、水貨佬搏鬥一番。

今次PS5 中國行貨 bilibili直播中，早前被粉絲聯署要求下台的Jim Ryan劈頭第一句就是要盡力追加生產量，但多出的主機會否安排給香港市場？幾時可以踢走「轉售廚」，令更多PS5主機賣給真正用家？

同場睇：2021年PS5、Xbox Series 20款主要遊戲發售時間表 下半年大作多

【PS5／PlayStation5／XS／Xbox Series／遊戲發售時間表】次世代主機PS5和Xbox Series推出已有一段時間，在緩衝期過後遊戲開發進度也開始跟上，今年下半年將有多款家用機大作推出，以下為2021年主要遊戲發售時間整理。

按圖放大下半年PS5大作發售時間（按發售日排列）👇👇

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同場加映：日本地區Switch實體遊戲總銷量榜Top 35

Switch在2017年3月3日推出，剛迎來了3周年。最近公布了這3年來日本地區Switch實體遊戲銷量Top 35的排名，以下為排名整理。

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同場加映：Xbox Game Pass新上架12隻遊戲

PSN再送Game，那邊廂Xbox Game Pass也有新動作，公布有多款新遊戲上架，最值得留意是《八方旅人》（歧路旅人／Octopath Traveler）無預告下登陸Xbox Game Pass，有Xbox或者有PC版Game Pass的玩家就不要錯過了。

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