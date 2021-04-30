撰文：賴浩然
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Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）新裝飾品都需用琉璃原珠，像是痛擊珠3顆要15粒、達藝珠3顆要24粒等，需求量非常之大。以下就提供輕弩簡單安定速刷琉璃原珠的方法：
簡單5分鐘一場，多數有5~6顆琉璃原珠
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