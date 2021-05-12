撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-05-12 18:18

【Resident Evil 8／RE8／Village／Biohazard 8／生化危機8／PS4／PS5／PC】萬眾期待的Biozahard生化危機系列最新作《Resident Evil 8》已經推出，《香港01》科技玩物頻道現奉上遊戲攻略，以下為傭兵模式全關卡SS心得。

傭兵模式是Resident Evil 8的通關後元素，玩法和Biohazard 4的傭兵模式相同，都是要限時內挑戰配置固定的關卡，玩家需要以短時間通關和連續擊殺來爭取高評分。

傭兵模式一共有8關卡，全部關卡都以SS或以上評價通過後可在額外內容商店解鎖「LZ 回答者」，原型就是星球大戰中Darth Maul（達斯‧摩）的雙頭激光劍，非常有型。

This weapon is your life!

👇👇按圖放大雙頭激光劍演示👇👇

頭四關的SS攻略及傭兵模式基本玩法請見另文：

詳細文章：Resident Evil 8 Village攻略｜傭兵模式SS心得 工廠打法連殺要點

👇👇按圖放大傭兵模式高難度關卡全SS心得👇👇

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城堡II SS評價心得👇👇

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工廠II SS評價心得👇👇

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瘋狂村莊II SS評價心得👇👇

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👇👇同場加映：四個迷宮及相應金屬球位置 輕鬆賺錢👇👇

遊戲中有4個迷宮，需要4個相應的金屬球才能啟動；解開迷宮之後可得到寶物，對財政有很大幫助。

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詳細文章：Resident Evil 8攻略｜4個迷宮／金屬球位置及解法 輕鬆賺錢教學

👇👇同場加映：Resident Evil 8極品肉類、魚肉位置一覽👇👇

Resident Evil 8有一個簡單的料理系統，收集食材後在商人處製成料理就可獲得永久強化能力，類似生化危機4中紅藍綠草調合後再使用就可提升生命上限。

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詳細文章：Resident Evil 8攻略｜極品肉類位置一覽 永久升生命上限及跑速

同場加映：Resident Evil 8全武器及強化配件位置👇👇

Resident Evil 8和之前的RE2、RE3不同，大部份武器和配件都要在商店中購買，需要在流程中拾取的武器/配件不算太多。不過相對地這些武器/零件就只能在主線中拾取獲得，錯過了就可能要下一個周目才能回收。

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詳細文章：Resident Evil 8攻略｜全武器及+裝配件位置一覽 優先強化推薦

同場加映：MHRise 2.0更新攻略 任務開放條件＋新魔物弱點/打法＋必整超強看破4頭盔👇👇

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詳細文章：MHRise 2.0更新攻略｜任務開放條件＋爆鱗龍等新魔物弱點/打法

同場加映：簡單無限快刷餐券（謹製糰子券）方法👇👇👇👇

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詳細文章：MHRise攻略｜無限刷謹製糰子券方法 附4分鐘刷1.2萬神火點數教學

同場加映：快刷神火點數 4分鐘刷1.2萬點方法👇

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詳細文章：MHRise攻略｜無限刷謹製糰子券方法 附4分鐘刷1.2萬神火點數教學