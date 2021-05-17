Switch 任天堂兌換券再臨　$649換兩款Game　43款遊戲抵玩速評

遊戲動漫
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【Switch兌換券/Catalog Ticket】任天堂香港為慶祝港版 Switch Online推出一週年，再度推出「任天堂遊戲兌換券」。只要加入Nintendo Switch Online及付費HK$649，便可任選兩款下載版遊戲。同之前的券一樣支援了部份未出遊戲之餘，以下就提供今次列表43款遊戲速評推介：

任天堂遊戲兌換券 簡要說明

．需要先加入成為 Switch Online 成員才可購買，免費試用的不行
．HK$649 購入兩張兌換券，可在指定遊戲當中任意換兩款
．兌換券發售時限：2020年4月16日（四）～ 2020年5月17日（日）
．可換取的遊戲未來有機會增減，可先換一款遊戲，等之後有興趣的再換
．購買後有一年有效期，過期會失去兌換券

Switch任天堂遊戲兌換 詳細使用條款

購買網址

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