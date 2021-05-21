烙印戰士｜三浦建太郎逝世　FF14玩家列陣默哀　畫師繪畫結局悼念

遊戲動漫
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《烙印戰士》作者三浦建太郎因急性主動脈撕裂突然離世，不少讀者既震驚又難過。《烙印戰士》畫功細緻出色，劇情緊湊，看得人咬牙切齒，對於已無法看到結局，讀者感到可惜，也很感謝此作品。遊戲FF14中，便有玩家列陣悼念作者，網上也有畫師繪圖紀念，有人形容《烙印戰士》對後世「大劍」角色影響深遠。

R.I.P. 三浦老師，但願你也像格斯對白那樣，開心活過了人生（漫畫截圖）

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《烙印戰士》由1989年10月開始連載開始，已注定不平凡。早期連載已不時脫稿，估計是追求更精細作畫吧，但後來三浦的健康問題漸漸嚴重，連載變得更斷斷續續，故事後期漫無目的，長達30年的故事仍未有結局。😭😭😭😭😭

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