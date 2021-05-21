撰文：賴浩然
最後更新日期：
《烙印戰士》作者三浦建太郎因急性主動脈撕裂突然離世，不少讀者既震驚又難過。《烙印戰士》畫功細緻出色，劇情緊湊，看得人咬牙切齒，對於已無法看到結局，讀者感到可惜，也很感謝此作品。遊戲FF14中，便有玩家列陣悼念作者，網上也有畫師繪圖紀念，有人形容《烙印戰士》對後世「大劍」角色影響深遠。
R.I.P. 三浦老師，但願你也像格斯對白那樣，開心活過了人生（漫畫截圖）
😭網民齊悼念三浦健太郎，畫師畫出結局👇👇👇
+14
+14
+14
😭看不到結局，來看三浦建太郎人生10件重要事👇👇👇
《烙印戰士》由1989年10月開始連載開始，已注定不平凡。早期連載已不時脫稿，估計是追求更精細作畫吧，但後來三浦的健康問題漸漸嚴重，連載變得更斷斷續續，故事後期漫無目的，長達30年的故事仍未有結局。😭😭😭😭😭
+5
+5
+5
詳細文章：三浦建太郎逝世 《烙印戰士》復仇路走不完 他原來早有死亡預感
😭同場加映：死前最想看到結局漫畫Top10 烙印也上榜😭
+5
+5
+5
原文：死前最想看到結局漫畫Top10 獵人竟不是冠軍 有部45年都未出完
👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇
+15
+15
+15
詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10 《鬼滅》得第2 近半數人投榜首
👇 Resident Evil 真人劇集如果拍香港版13個選角建議👇
+8
+8
+8
詳細文章：Netflix開拍《Resident Evil》真人劇集 13個香港演員選角建議
👇EVA新世紀福音戰士最愛角色 日本網民投票👇
+5
+5
+5
詳細文章：日本網民選EVA最愛角色TOP10 綾波零/渚薰超人氣 明日香第幾？
👇MHRise 最可愛/最性感外觀裝備 日本紳士選TOP5排名👇
+41
+41
+41
詳細文章：MHRise 攻略｜最可愛／最性感女角外觀裝備 日本紳士盤點最佳5強
👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇
+32
+32
+32
詳細文章：3把遊戲史上最難取武器 FF9/PSO/浪漫傳說 有一把機率得10億分1
👇同場加映：見字有聲！嚴選20大遊戲經典金句 👇
+37
+37
+37
詳細文章：三國無雙「敵將is Doctor Lee」最洗腦 20大經典遊戲金句挑戰
👇同場加映：真實日本馬迷投票 馬娘TOP8排行👇
+11
+11
+11
詳細文章：馬娘故事｜日本馬迷票選最深刻真實名馬Top 8 東海帝王只排第二