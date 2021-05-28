撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-05-28 12:38

【YOHO MALL 迪士尼展】周末有咩好去處？連日酷熱警告，「夢之國」免費入場才會考慮去吧……好在5月29日(六)開始，Disney迷可以涼住冷氣去元朗睇Disney Collection Festival展覽，買限定迪士尼公主Q Posket 大頭妹景品！打卡仲有免費的得精美 Q Posket紀念品送！

動漫角色玩具展覽，十之八九都是銅鑼灣或旺角舉行，新界居民表示：「Am I a joke to you?」終於，今次迪士尼 Q Posket 景品展覽，就選在元朗YOHO MALL搞！

😍五大公主婚紗look大公仔😍著靚衫去打卡😍（點圖放大）👇

5款大人咁高迪士尼公主婚紗版立牌打卡位，背景設計非常可愛，真是要喪影。

+ 9 + 9 + 9

Disney Collection期間限定店

展覽全名叫 Disney Collection Festival，係由商場同Banpresto 眼鏡廠合辦，主打迪士尼公主系列Q Posket 婚紗look打卡位，另有大量未發售景品展出。而期間限定店將有非常齊全的迪士尼景品補貨，錯過了的款式將可在此找到，另4款景品在會場率先發售，比市面早好多。

五款婚紗版公主市面買少見少，場內有現貨！（每款$125／數量有限售完即止）

+ 10 + 10 + 10

展出大量未發售的迪士尼景品

即睇４款全場率先發售景品／打卡免費送超可愛公主紀念品（點圖放大）👇

+ 6 + 6 + 6

🎆 Disney Collection Festival by Banpresto 展覽情報🎆​ 📅︰ 2021年5月29日(六)～6月27日(日)​ 🕚：11:30 – 20:30​ (星期一至五) / 11:00 – 21:00 (星期六至日) 📌：YOHO MALL I L1 中庭​

同場睇Q Posket 最新款景品 柯南之外竟有美劇女主角！（點圖放大）👇

+ 18 + 18 + 18

同場加映：Pop Mart盲盒景品玩具店進駐希慎廣場（點圖放大）

+ 2 + 2 + 2

更多商品介紹：Pop Mart玩具店進駐希慎廣場 海棉寶寶、SML 8款必玩盲盒推介

同場加映：沙田三千呎玩具倉直擊！$49買EVA他媽哥池（點圖放大）👇

（鍾世傑 攝）

+ 93 + 93 + 93

原文有更多平價介紹：沙田三千呎玩具倉直擊！高達/合金/LEGO抵買推介$49買EVA他媽哥池

同場加映：沙田區其他玩具店（點圖放大）

去完玩具倉，其實沙田還有其他玩具迷必去鋪頭，仲非常順路。

+ 19 + 19 + 19

👇👇同場睇：7間香港抵買玩具店👇👇

玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

+ 3 + 3 + 3

其他6間推介toy shop，請點擊連結：聖誕節買figure/超合金/高達模型邊度抵？7大Toys Shop玩具店推介

👇👇同場睇：8間開源道廠廈區玩具店／玩具倉👇👇

+ 30 + 30 + 30

全8間觀塘推介toy shop，請點擊連結：買高達/超合金/Tomica 觀塘8間玩具店/開倉推介