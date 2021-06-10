電競是2022亞運比賽項目？香港電競要知的10件事　附電競椅推介

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-10 18:07

香港浸會大學進行有關本港電子競技發展的調查，當中有7成受訪者支持香港發展電競和政府投放更多資源，但同時有近半受訪者認為電競等同電子遊戲，反映香港人對電競認知不足，以下10件香港電競的事你又知道多少？

港人對電競抱正面態度。(deerchann@IG)

電競是亞運比賽項目

香港浸會大學在上年以電話訪問形式訪問1,500名香港市民，調查港人對發展電競的想法。

結果發現72%受訪者支持香港電競發展，69%人認為政府應就此投放更多公共資源，負責調查的浸大社會科學學院副院長鍾伯光形容結果是「好訊息」；然而接近30%受訪者不知道電競曾是亞運示範項目，近20%不知道電競是下年杭州亞運會的正式項目，另有49%受訪者不同意電子競技成為亞運正式項目，認為電競等同電子遊戲。

其實電競性質類同體育項目，亦有很高的經濟價值，很多國家已積極發展電競產業，以下有關電競的十件事你又知道多少？

+ 5 + 5 + 5

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