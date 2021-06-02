撰文：賴浩然
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【2021漫畫/輕小說銷量】日本Oricon公布出2021上半年的銷量排行榜，作為動漫愛好者當然比較在意漫畫及輕小說的排行，以下就節錄頭5名，未看的話不妨也考慮追看。（統計數據由2020年12月至2021年5月）
👇2021日本上半年漫畫/輕小說銷量Top 5（點圖觀看）👇
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