【桐生可可/Coco畢業離開Hololive】曾經是全世界YouTube Super Chat營收第一位，目前大收1700萬港元的桐生可可突然宣布畢業，將於7月1日舉行最後直播。此事轟動整個ACG/Vtuber界，全世界的Fans傷心而小粉紅則開香檳慶祝。同時間亦有疑似的內幕爆料，以下便從頭到尾快速整理狀況：