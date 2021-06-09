撰文：古戰場逃兵
最後更新日期：
【桐生可可/Coco畢業離開Hololive】曾經是全世界YouTube Super Chat營收第一位，目前大收1700萬港元的桐生可可突然宣布畢業，將於7月1日舉行最後直播。此事轟動整個ACG/Vtuber界，全世界的Fans傷心而小粉紅則開香檳慶祝。同時間亦有疑似的內幕爆料，以下便從頭到尾快速整理狀況：
👇桐生可可畢業事件 傳聞內幕及網絡回應（點圖觀看）👇
+43
+43
+43
👇中國手遊和諧女角立繪超密實修正 新一波25圖對比👇
+24
+24
+24
詳細文章：內地手遊「掃黃」 正常校服都要執走 兔女郎／泳衣女25幅圖對比
👇疑抄襲原神《Legend of Neverland》夢幻島傳說👇
+31
+31
+31
詳細文章：手遊《夢幻島傳說》疑抄襲《原神》 網民：這算抄的話原神也是抄
👇按圖放大2021年6月主要遊戲發售時間(按發售日排列)👇
+16
+16
+16
詳細文章：6月新GAME｜MHR／Bio8 熱潮後接力登場 10款大作推介＋發售時間
👇同場加映：Gundam Seed出新電影！Project ignited 5大新企劃👇
+25
+25
+25
詳細文章：高達Gundam Seed 20周年｜電影/新遊戲/漫畫/模型 5大新企劃情報
👇同場加映：RE8夫人 最長腿俄羅斯女Model神還原+長腿照👇
+24
+24
+24
👇更多RE8吸血鬼夫人 Lady Dimitrescu/三女巫 Cosplay👇
+21
+21
+21
詳細文章：RE8Village｜6呎9吋俄羅斯女模神還原吸血鬼夫人 世界第一超長腿
👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇
+15
+15
+15
詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10 《鬼滅》得第2 近半數人投榜首
👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇
+32
+32
+32
詳細文章：3把遊戲史上最難取武器 FF9/PSO/浪漫傳說 有一把機率得10億分1