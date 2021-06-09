桐生可可畢業離開Hololive　小粉紅狂賀　Vtuber鳴神爆驚人內幕

遊戲動漫
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【桐生可可/Coco 畢業離開Hololive】曾經是全世界YouTube Super Chat營收第一位，目前大收1700萬港元的桐生可可（aka 會長）突然宣布畢業，將於7月1日舉行最後直播。此事轟動整個ACG/Vtuber界，全世界的Fans傷心而小粉紅則開香檳慶祝。同時間亦有疑似的內幕爆料，以下便從頭到尾快速整理狀況：

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