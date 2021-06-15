任天堂6大最強反派排名　 Mario系列庫巴僅第5　另一套作品佔4位

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-15 10:00

美國任天堂的官方 instagram 帳號（ @nintendo ）在限時動態發起一篇有趣的貼文，他們請一組內容創作者們回答他們最害怕的「任天堂遊戲反派角色」，並請粉絲們猜看看最熱門的回答是什麼，各位朋友們準備好一起來揭曉問題了嗎？

▼▼▼點擊即睇任天堂6強反派排名！▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

官方公佈了前六項最熱門的回答，第一名竟然是《薩爾達傳說》的「伽農多夫 Ganondorf 」！每次玩薩爾達到最後都是跟「伽農多夫」一決死戰，真的很令人戰慄啊！不過眼尖的朋友有沒有發現第三名也是「伽農 Ganon 」，因為遊戲中的伽農有兩種型態：一種是巨大的、像野豬一樣的惡魔生物，此型態稱作「伽農」；另一種是高大的、身材魁梧的格魯德族，此人形型態稱作「伽農多夫·卓拉格米爾」。這角色竟然直接搶走榜單兩個名額，的確是大家的夢魘無誤了！

第二名則也是來自《薩爾達傳說》裡的殭屍怪「 ReDeads 」，第四名與第五名分別是《瑪利歐兄弟》裡的幽靈「 Boo 」與庫巴「 Bowser 」（這兩位明明都蠻可愛的？），第六名又是《薩爾達傳說》的「牆魔手」，《薩爾達傳說》的反派果然是魅力（嚇人）爆棚，強勢佔據榜單四個名額！

相關圖輯：Zelda薩爾達傳說歷代作品TOP10（點圖閱讀）：

+ 21 + 21 + 21

延伸閱讀：

大哥沒有輸！《鬼滅之刃火之神血風譚》炎柱確定參戰！集結 10 大要角「經費之呼吸」超燃戰鬥畫面一次看！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】