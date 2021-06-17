撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

近年一聽到棉棒就會聯想到「撩鼻」做冠狀病毒檢測（笑），其實棉花棒還有其他用途。日本就有神人（くまったおじさん@kumattaojisan）想到將棉花棒一枝一枝疊起來，化為「點點畫」搞藝術勞作！繼出品一系列色彩鮮豔的《Pokemon》小精靈後，他近日首次嘗試製作新主題：《新世紀福音戰士EVA》的初號機！誰知一擊即中，上了日本 Google搜尋「エヴァンゲリオン」的新聞第2位，馬上來看看他的作品！

原來市面是沒有那麼多不同顏色的棉花棒，全部都是くまったおじさん按需要自行染製，你可以留意一下初號機，身上的紫／綠色分成很多深淺層次，又要染色又要對位，非常考功能請耐性，完成品使用了近3000枝棉棒，足有半個人高，實在令人嘆為觀止！

👇👇數以千計棉棒合成（點圖放大睇細節）

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網民大讚「無論近睇、遠睇，一眼就見到係初號機，真係整得非常神似。」「能夠獨立企起來特別宏偉」又有人表示「有立體感真係好正」又請教了製作者，穿在EVA身體內，用作加固結構的是甚麼，原來是只12蚊店買到的鐵線。似乎所有材料都能在香港買到，而且不太貴，砌高達玩figure外，你又有無興趣試試這種「棉棒工藝」？

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くまったおじさん（@kumattaojisan）過去的棉棒Arts，以Pokemon小精靈為主，已經做了10幾款，不過都只得幾百至幾千Like，不及今次EVA初號機27萬Like那麼出名。不過，是否好東西並非用Like數多少去衡量，即睇其他作品

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來源：（https://twitter.com/kumattaojisan）

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留意今次投演只限U.C.系列，所以例如《GUNDAM SEED DESTINY》史黛娜．露絲或《00》系列的很多悲劇女角，都沒有入圍。

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