撰文：賴浩然
最後更新日期：
【STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN/天堂陌生人 FF起源】PS5 FF外傳在E3公布後隨即推出體驗版，此作聯合Koei Tecmo的Team Ninja製作，除了背景更加黑暗之外亦有點《仁王》的風味。以下就同大家提供試玩報告，整理此作賣點：
執筆時筆者玩了日版，現時在港服PSN已提供了繁體中文體驗版下載（PS Store）
👇STRANGER OF PARADISE FF起源試玩（點圖觀看）👇
+16
+16
+16
體驗版遊玩限時：6月24日 22:59 完結
遊戲仍在開發階段，正式版時內容可能有變更
👇Elden Ring揭秘 必知8大重點（點圖觀看）👇
+60
+60
+60
詳細文章：Elden Ring艾爾登法環｜過百戰技/四人連線 年度大作必玩8大原因
👇《Guilty Gear Strive》完成度高5大優點（點圖觀看）👇
+30
+30
+30
詳細文章：Guilty Gear Strive 試玩｜完整新手訓練/完成度高 格鬥Gamer必玩
👇按圖放大2021年6月主要遊戲發售時間(按發售日排列)👇
+16
+16
+16
詳細文章：6月新GAME｜MHR／Bio8 熱潮後接力登場 10款大作推介＋發售時間
👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇
+15
+15
+15
詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10 《鬼滅》得第2 近半數人投榜首
👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇
+32
+32
+32
詳細文章：3把遊戲史上最難取武器 FF9/PSO/浪漫傳說 有一把機率得10億分1