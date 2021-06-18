撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-18 18:57

Metal Robot魂 Z高達 Zeta Gundam 是一款1/144尺寸的細比例合金骨架、全上色外甲figure。這個系列至今做得最出色的，必數Ver. Ka 《高達前哨戰》S Gundam系列（下面有開箱連結），然而MR魂近兩年卻集中出《00》及《SEED》等次世代高達系列，等了又等，終於等到新一款「U.C.系列」（Universal Century 宇宙世紀）款式：就是Metal Robot魂 Zeta Gundam Ver.Ka！

Metal Robot魂 Z高達 Zeta Gundam ver. KA

Metal Robot魂 Z高達 Zeta Gundam ver. KA

這款來自1985年作品《Z高達》的主角機Zeta Gundam，編入設計名師Katoki Hajime 監修的Ver.Ka 系列主打重新構成的造型，精細上色及印花，其次是完全不需換件的完全變形玩法，比起1/144 Z高達模型大約售$200左右，這款合金骨架的Z高達索價約$1100元，5倍價錢是否值得擁有？即睇開箱。

Metal Robot魂 Z高達 基本包裝及內容（點圖放大）

合金料足唔足？好唔好扭？即睇開箱5大分析（點圖放大）

+ 32 + 32 + 32

Metal Robot魂 Z高達 Ver.Ka開箱 總分：80分

上色：A QC：Ｂ 配件：Ｂ 可動：C 可玩性：Ｂ

Metal Robot魂Z高達的手肘、腳膝、髖關節、背翼駁位都使用金屬件，堅固又閃閃令，加上消光塗裝加全印花裝甲，外觀及造工令人滿意。武器有槍管可伸縮Long Beam Rifle光束槍，前臂榴彈砲，光束劍及Hyper Mega Launcher，美中不足是盾牌要拆件伸縮。可動方面，始終是變形機體，腰部只能水平轉動，雙腳受裙甲影響難以提起，整體比較適合愛細節多於擺甫士影相的玩家。

METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ζガンダム 售價：16,500 日圓

同場加映：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面

+ 24 + 24 + 24

全文連結：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面

同場睇：Netflix高達閃光之凱薩衛睇前必知10大要點

+ 5 + 5 + 5

原文：Netflix高達閃光之凱薩衛 阿寶馬沙客串登場？睇前必知10大要點

😍😍Netflix 連環上架高達電影3部曲 回顧18個名場面😍😍

+ 16 + 16 + 16

原文：Netflix｜高達Gundam電影三部曲／馬沙之反擊上架 盤點20+名場面

同場睇：新MG「肥仔德」11月發售👇👇

人稱「肥仔德」的德天使高達Gundam Virtue，00四子最後一部初期高達，其MG模型終於安排在11月發售，全身爆早可分體出中性高達。