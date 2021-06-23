撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-06-23 16:53

「超合金魂」系列以現代技術重製70年代至今的經典機械人玩具figure，自1997年推出首作GX-01 鐵甲萬能俠以來，2021年輪於排到GX-100號！萬代原定6月24號晚直播公開第100號款式，然而6月22號晚網上流出疑似GX-100模型雜誌內頁圖片！其定價高達82500日圓（HKD$5775）。

超合金魂GX-100事件簿

提到超合金魂100號，網上玩具大部份都估計角色是出完又出、出無限次的《鐵甲萬能俠》第N個版本，不少人更表明因太悶不會再買。亦有人想，100號會不會是《Z高達》「百式」或者《百獸戰隊》這類有100元素的機體呢？後來，2021年初BANDAI在合體玩具展覽中，展示了大量2021年尾新動畫《三一萬能俠 Getter Robo Arc》的商品……網上盛傳GX-100是真三一萬能俠的說法，開始甚囂塵上！

《Getter Robo Arc》2021年7月左右就會播出

更有傳聞，BANDAI向連出《天元突破》、《鐵甲萬能俠ZERO》兩款爆紅合金玩具、急速上位的中國廠CCSTOYS拖壓，迫後者先抽起它們的「真三一」新作，好等GX-100真三一萬能俠行先！當然這是只無任何證據的吹水情報。

江湖傳聞BANDAI向版權商投訴：「我要搞先！」而使橫手阻止大陸廠CCSTOYS公布真三一的合金玩具，令人相信GX-100正是真三一萬能俠。

超合金魂 GX-100 Project正式起動

後來BANDAI 正式開設「超合金魂 GX-100 Project」倒數網頁（連超），並宣布6月24日晚舉行公布直播，此後萬代陸續在網頁上公開了GX-96、97號的資訊，更公開GX-98及99號的剪影等大家「猜猜我是誰」：

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網上流出情報全吻合 GX-100鐵定是它？

6月21號晚，網上流了類似《Hobby Japan》未發售新書內頁，顯示了GX-100的款式並非萬眾期待的真三一萬能俠，亦非大家表示買到厭的鐵甲萬能俠，而是《宇宙飛龍》（日文原名《大空魔龍》）「大龍基地+金剛 set」，消息一出，不少之前表示不再買《鐵甲萬能俠》的人都轉口風：「情願買萬能俠都唔想要呢隻。」

（網上圖片）

記者並非說它完全不吸引，但一來其Sample作品早在2019年起已兩度公開展出，倒數的意義粗再，絕對是反高潮。二來此作原先應該屬於大型玩物「DX超合金魂」系列，定價高達8萬多日圓，不是人人買得起呀！

疑似GX-100試作品圖集（點圖放大）

BANDAI自己也有些劇透元素，原來倒數直播的嘉賓是《三一萬能俠》主唱者佐佐木功，不過《真三一》主題曲是由JAM Project主唱，而佐佐木功另外有唱《大空魔龍》主題曲，令GX-100流出情報的可信性又再提升。

另一劇透元素來自倒數直播的預告，公布嘉賓是《三一萬能俠》主唱者佐佐木功，令更多人相信100號是真三一萬能俠。（雖然真三一主題曲是Jam Project主唱）

「ANY肥」6月24日就知道真相了！（官方HP連結）

🔥🔥同場加映：10隻最高回收價超合金魂 萬能俠不及它好炒！🔥🔥

GX-100號本身定價那麼高，其包裝有小型雪櫃般大，出貨早期商家都想快快清走，很難有炒價。但之前幾款DX超合金魂後來愈來愈來人後追，所以難說最終炒不炒得起。以下再提供現時10款日本最好炒的超合金魂，給大家看看。

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（資料參考：Mandarake回收價／全新未開價／不計DX超合金魂系列／截至2021年6月22日）

同場加映：Metal Robot魂 Z高達開箱，合金料足唔足？好唔好扭？（點圖放大）👇👇👇

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全文連結：Metal Robot魂 Z高達 Ver.Ka開箱 細節武器超精緻 要用放大鏡玩

同場加映：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面👇👇👇

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全文連結：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面

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原文：開箱｜RG Wing Gundam飛翼高達模型 新設計背翼隱藏玩法扮韋基利

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原文：Netflix高達閃光之凱薩衛 阿寶馬沙客串登場？睇前必知10大要點