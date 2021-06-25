改編自古龍武俠小說的知名 MMORPG 遊戲《天涯明月刀》，將在7月7 日上架手機版《天涯明月刀 M》，在 6 月預約人數已突破百萬人，手機版捏臉和戰鬥系統的特色和玩法早前已公開，近日官方更釋出消息，邀請了仙氣女神－陳欣妍，以及 YouTuber 熊仔頭合演宣傳片，陳欣妍更會在片中化生遊樂角色「天香」，和熊仔頭大玩穿越劇情。