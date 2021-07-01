Netflix 7月｜高達閃光之凱薩衛／生化危機／魔物獵人 10新片推介

遊戲動漫
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Netflix 7月為配合暑假，安排了10部新動畫影集／電影上架，當中有新鮮熱辣6月才在日本上映的《高達閃光之凱薩衛》，其他選擇老少咸宜，有《生化危機》原創動畫影集、《Beasters 第二季》、《魔物獵人》真人版，甚至80年代英雄《He-Man》也要回歸！請骷髏頭堡賜我力量！

7.1上架《高達閃光之凱薩衛》10大導賞要點（點圖放大）👇🏻👇🏻

打頭陣有7月1日上架的高達2021年新電影《高達閃光之凱薩衛》，故事講述林友德艦長的兒子凱薩衛為打擊萬惡的聯邦政府，成為反馬夫迪組織頭領，混入地球進行重大任務的過程。

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同場加映：Netflix｜高達Gundam電影三部曲／馬沙之反擊上架　盤點20+名場面👇🏻👇🏻

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原文：Netflix｜高達Gundam電影三部曲／馬沙之反擊上架　盤點20+名場面

同場加映：Netflix 20部動畫/電影/劇集推介【點圖放大】👇🏻👇🏻

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原文連結：Netflix 6月新片推薦　咒術迴戰/美少女戰士　20部動畫、電影推介

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