撰文：鍾世傑
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Netflix 7月為配合暑假，安排了10部新動畫影集／電影上架，當中有新鮮熱辣6月才在日本上映的《高達閃光之凱薩衛》，其他選擇老少咸宜，有《生化危機》原創動畫影集、《Beasters 第二季》、《魔物獵人》真人版，甚至80年代英雄《He-Man》也要回歸！請骷髏頭堡賜我力量！
7.1上架《高達閃光之凱薩衛》10大導賞要點（點圖放大）👇🏻👇🏻
打頭陣有7月1日上架的高達2021年新電影《高達閃光之凱薩衛》，故事講述林友德艦長的兒子凱薩衛為打擊萬惡的聯邦政府，成為反馬夫迪組織頭領，混入地球進行重大任務的過程。
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原文：Netflix｜高達Gundam電影三部曲／馬沙之反擊上架 盤點20+名場面
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