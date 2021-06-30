桐生可可畢業｜港島多個巴士站現洗版廣告　日本fans癲到買恆星名

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【桐生可可畢業紀念企劃】Hololive四期生，人稱「會長」的桐生可可於7月1日開最後一次的畢業直播。港台日的「龍之子」（可可Fans的稱呼）在她畢業前夕便用各種方法紀念：

桐生可可宣布畢業後，各地龍之子們都用心用力去自行為她企劃紀念。香港有班龍之子成立了「香港桐生ココ広告計画組」，而台灣亦有龍之子們聯合DD團隊成立「桐生ココ畢業紀念企劃組」，在畢業直播的前夕就趕及分別登出廣告。包括香港的巴士站燈箱廣告、台灣的公車/電視牆，想打卡的話要趁早。而在日本更有龍之子噴痛車、甚至是買下了「Kiryu Coco」恆星名。

香港的企劃目標是「引起香港的vtuber喜好者的共鳴，亦令更多人認識到vtuber」

香港有巴士站廣告、台灣有公車廣告及電視牆，以下也會提供打卡地點（香港桐生ココ広告計画組）

👇桐生可可畢業 港/台/日Fans各式紀念 巴士站燈箱廣告打卡地點（點圖觀看）👇

+23
+23
+23

👇桐生可可畢業事件 傳聞內幕及網絡回應（點圖觀看）👇

+43
+43
+43

詳細文章：桐生可可畢業離開Hololive　小粉紅狂賀　Vtuber鳴神爆內幕原因

👇鯊魚 Gura 200萬Subscribe 爆紅8大原因👇

+4
+4
+4

詳細文章：Gura鯊魚Hololive Vtuber　出道半年破200萬訂閱　拆解爆紅8原因

👇同場加映：日本票選沒想到會死的動畫女角Top10　巴麻美第二／高達娜娜上榜👇

+15
+15
+15

詳細文章：日本票選沒想到會死的動畫女角Top10　巴麻美第二／高達娜娜上榜

👇同場加映：嚴選 Switch 25 款必玩遊戲 2021👇

+44
+44
+44

詳細文章：Switch 2021必玩遊戲｜Mario／Zelda　嚴選25款單人/派對好玩Game

Steam 夏日特賣｜隻狼／Forza4減價破新低　嚴選10款好玩抵玩遊戲
《異世界轉生者殺手》僅1話即腰斬　疑因惡搞多部異世界名作出事
Switch Mario Golf 攻略｜旋轉球/彎曲球/特殊衝刺 快速上手10式
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。