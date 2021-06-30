撰文： 古戰場逃兵 最後更新日期： 2021-06-30 17:54

【桐生可可畢業紀念企劃】Hololive四期生，人稱「會長」的桐生可可於7月1日開最後一次的畢業直播。港台日的「龍之子」（可可Fans的稱呼）在她畢業前夕便用各種方法紀念：

桐生可可宣布畢業後，各地龍之子們都用心用力去自行為她企劃紀念。香港有班龍之子成立了「香港桐生ココ広告計画組」，而台灣亦有龍之子們聯合DD團隊成立「桐生ココ畢業紀念企劃組」，在畢業直播的前夕就趕及分別登出廣告。包括香港的巴士站燈箱廣告、台灣的公車/電視牆，想打卡的話要趁早。而在日本更有龍之子噴痛車、甚至是買下了「Kiryu Coco」恆星名。

香港的企劃目標是「引起香港的vtuber喜好者的共鳴，亦令更多人認識到vtuber」

香港有巴士站廣告、台灣有公車廣告及電視牆，以下也會提供打卡地點（香港桐生ココ広告計画組）

👇桐生可可畢業 港/台/日Fans各式紀念 巴士站燈箱廣告打卡地點（點圖觀看）👇

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👇桐生可可畢業事件 傳聞內幕及網絡回應（點圖觀看）👇

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