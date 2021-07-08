群青戰記｜改編自集英社人氣作品 學生武將交鋒劇情緊湊神反轉

撰文： 開講Opentalk 港女視覺 最後更新日期： 2021-07-08 16:32

對一套電影沒有期待有時是一件好事，110分鐘內毫無冷場、節奏緊湊、過程令你熱血沸騰。看了一套突如其來的好戲無疑為自己提升正能量，心情大好。

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改編自日本連續漫畫《群青戰記》，由笠原真樹創作。背景是全國頂尖運動精英學校星德學院高中，集合各門派精英（弓道、劍道、欖球、棒球、拳擊等）。一天，全校突然穿越時空，回到日本1560年戰國時代，眾學生們從恐懼到發揮合作精神，各展運動所長變成攻擊武器，與戰國武將正面交鋒。

【注意：下文含劇透！】

改編自日本連續漫畫《群青戰記》，由笠原真樹創作。（電影劇照）

來自未來的高中生挾着歷史書記載的優勢，加上創新方法，例如化學學生改裝運動工具變成武器、精英班同學利用數學天文預測下一次有可能回到未來的時機等等……。片中還出現無人機航拍，在戰國時代融入科技更是引人注目。片中不斷出現「估你唔到」的情節，幾乎沒有一刻喘息空間，但又不是「屍殺列車」那種heavy。以為戰國君主武將才是Big Boss? 情節令你意想不到。筆者甚喜歡主角想救回校友之餘，仍堅持保留歷史，希望數百年後人民能持續安居樂業，及後因劇情變化而改寫歷史，最後用自己方法保留，結尾收得凄美。

主角弓道部成員西野蒼（新田真劍佑 飾），那種懦弱及後極大轉變，據說初次擔正男主角表現不過不失。反而其他學友們之間互生情愫、隊友的默契、隊長為救隊員性命而無悔犧牲，數幕場景令人揪心。三浦春馬飾演君主德川家康是其中一部遺作，對他的演出還是令人懷念。

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此套電影在香港迴響不算大，有滄海遺珠感覺，我覺得如你喜歡穿越時空類型的片，我是極力推介，不容錯過。

如你喜歡穿越時空類型的片，我是極力推介，不容錯過。（電影劇照）

作者簡介：港女視覺

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