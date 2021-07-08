撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-07-08 16:00

引起全球風潮的現象級動漫《鬼滅之刃》，以其背景為延伸的外傳作品《鬼滅學園！》，將於今年 8 月 4 日販售的集英社雙月刊「最強 Jump」9 月號開始連載，史上最熱血的校園生活即將開課啦！

《鬼滅學園！》定調為輕鬆搞笑的校園小品，看到炭治郎、伊之助、善逸換上青春洋溢的校服，匆匆忙忙奔跑的樣子，大家的少女心簡直要炸裂啦！也期待大家的妹妹「彌豆子」在漫畫中造型又會是如何，想必又將屢獲不少人心啊！

這次將由新興漫畫家「帆上夏希」擔任作畫，因作品《火久摩の手》得到 JUMP TREASURE 新人漫畫獎的評審特別獎出道，期待將會與這款神作擦出什麼樣的火花。原作畫家「吾峠呼世晴」為了紀念此次連載，還手繪超卡哇伊的主角應援圖來慶祝！

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