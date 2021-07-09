撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-07-09 17:52

【Monster Hunter Stories 2 攻略／MHS2／魔物獵人物語2 ～破滅之翼～】MHS2 當玩到去汝途村的艾卡拿大陸，相信玩家都會好奇去打一隻睡覺中的轟龍，然後慘被滅團。以下就同大家提供攻略法：

這隻轟龍在早期打確是高難度的越級挑戰，牠是金冠攻擊力極高，而且不怕陷阱。一旦發怒時更加會2回行動，招招秒殺。但是在早期如果能夠攻下的話，一旦歸巢便可乘勢取得轟龍蛋，能力不錯之餘有著藤蔓爬行及衝刺技，方便之餘能去到更多地方、回收寶箱。而且轟龍的素材之後也可拿去製作武器/防具，不妨先存檔後試試挑戰。

👇MHS2 攻略高難度金冠轟龍 取衝刺/藤蔓爬行技👇

+ 33 + 33 + 33

👇MHS2 魔物獵人物語2攻略 快速上手必知10大技巧👇

+ 24 + 24 + 24

詳細文章：MHS2 魔物獵人物語2攻略｜3倍速/掃蕩/速刷稀有巢 必知10大技巧

👇2021春季動畫完結總評 編輯10大推薦（點圖觀看）👇

+ 25 + 25 + 25

詳細文章：2021春番動畫總評｜Vivy、致不滅的你超推薦 這套黑馬幾乎拿滿分

👇同場加映：FF7R 艾莉絲聲優 禮服/便服Cosplay神還原👇

+ 23 + 23 + 23

詳細文章：FF7R艾莉絲聲優Cosplay還原 禮服/便服13幅美照 摺椅攻擊都有？