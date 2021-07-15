《Super Mario 64》夢幻級未開封遊戲帶天價賣出！逾1200萬破紀錄

日前以 87 萬美金（約港幣 676 萬元）售出《薩爾達傳說》稀有 NES 卡帶的美國跨國拍賣行 Heritage Auctions ，創下了遊戲軟體的售價歷史最高紀錄，記錄馬上被近日同樣在自家拍賣的《超級瑪利歐 64 》（Super Mario 64）卡帶打破。
《超級瑪利歐 64 》發售於 1996 年，為瑪利歐兄弟系列首度推出的 3D 動作遊戲，引領了後代無數款遊戲，此次販售的為未開封版本，經過 Wata Games 鑑定後，評定其保存狀態分數為 「 9.8 A＋＋ 」(滿分 10 分)，最後以 156 萬美金（約港幣 1212 萬元）售出。
+1
此次的拍賣價格不僅嚇人，更創下了遊戲軟體拍賣價格的全新天花板，可見瑪利歐兄弟這款遊戲除了熱門以外，更是玩家們心中不敗的經典之作，非常具有收藏價值，才會擁有如此石破天驚的拍賣價格啊！
相關圖輯：早前推出的Switch遊戲《Super Mario 3D Collection》也有收錄《64》，可隨時回味！▼▼▼
+12
Yoshi不是恐龍、Dr. Mario可能是無牌醫生？立即點圖放大看真相！👇👇👇
+15
相關文章：Super Mario 35周年盤點69款遊戲 孖寶兄弟拍過AV？看6個黑歷史▼▼▼
+8
任天堂最強反派TOP6 Mario系列庫巴僅第5 這套作品竟然佔4位《Mario Party Superstars》10月推 100個Party小遊戲支援連線玩動物之森變Mario World！2月底免費更新 金幣磚塊外還有這經典Super Mario｜大阪環球影城任天堂世界明年春季開幕 園區圖曝光《超級瑪利歐3D世界＋狂怒世界》2月推出 黃金巨喵Mario打庫巴Paper Mario Switch新作《紙片瑪利奧：摺紙國王》公開 7月上架
延伸閱讀：
周末潮級宅｜長假只能待在家卻不能出去玩？試試這「5 款」團康型手遊，在家也可以和三五好友線上相聚！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】