【Monster Hunter Stories 2 攻略／MHS2／魔物獵人物語2 ～破滅之翼～】MHStories 2 爆機（破關／通關）後的內容極豐富，可以說是遊戲一個新的開始（望望 MHRise ..）。



此作打完「傲屠娜」便會迎來遊戲結局，遊戲時數大概50~60小時左右（如清支線會更多）。因為爆機後才會出現上位（進階）的巢及隨行獸，非常建議首先衝爆機後才去刷彩虹蛋、弄基因等等。因為爆機後內容實在頗多，要養出最強3~6隻隨行獸及強化基因亦很「農」。加上之後也會有免費更新，很容易玩上過百小時。以下就提供剛爆機後要做的10年事，可幫助快速升戰力：

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