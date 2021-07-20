【Steam／Steam Deck／PC／打機／遊戲】主流PC遊戲平台Steam宣布推出自家的手提主機「Steam Deck」，現在開始就應該執定Steam必玩遊戲清單準備將來主機到手了。以下為2021年新推出的10款必玩Steam遊戲推薦。



2021年Steam繼續多好Game

2021年的Steam到目前為止有不少曾成一時熱潮的新遊戲，尤其沙盒類及協力型遊戲仍然極受歡迎，像是《Valheim》和《MUCK》都在推出時引起一陣熱潮。快搵齊朋友一起去這這些沙盒冒險吧。

按圖放大2021年新推出10隻必玩Steam遊戲推薦

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同場加映：2021年上半年必玩手遊15款推薦👇👇

不經不覺2021年已過了一半，今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。以下整理今年必玩手機遊戲，不怕無Game玩！適逢政府派5000蚊消費券，正好可用來課金。以下介紹2021年15隻必玩手遊比大家消費：



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全部15款必玩手遊睇全文：$5000消費券｜《賽馬娘》課金不再手緊 2021上半年必玩15款手遊

同場加映：2021年暑期必玩20隻PS4 / PS5遊戲👇👇

就快到暑假加上政府派5000元消費券，但又受疫情影響戶外活動始終有限制，結果而言自然是買Game在家大玩特玩最fit又最消磨時間。以下介紹2021年暑期必玩PS4 / PS5遊戲20隻：



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