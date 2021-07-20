《三國志 霸道》事前預約登錄數突破3萬人　遊戲系統﹑玩法公開

光榮特庫摩繼《三國志 戰略版》後，再為三國志系列手機遊戲加添一員－《三國志 霸道》。《三國志 霸道》作為一隻 MMO 戰略模擬遊戲，比《三國志 戰略版》加入更多攻城細節和內政元素，事前預約登錄數更已突破 3 萬人！



霸道主公招募活動

由於《三國志 霸道》的事前預約人數已經突破 3 萬人，官方加碼推出「霸道主公招募活動」，除了可使用於遊戲內購買道具的寶玉、建設設施所必要的資源道具外，更按預約人數再解鎖額外的獎勵，如AirPods Pro﹑Marshall 藍芽喇叭﹑iPad Pro等。

👇👇事前預約登錄獎勵+霸道主公招募活動內容👇👇

遊戲系統

以三國為主題，曹操、關羽、呂布、孫尚香、諸葛亮、劉備等多位武將當然也會登埸，更有聲優配音演出。最特別是的，遊戲的操作非一次性指令，玩家需按戰況指揮部隊完全包圍﹑迂迴﹑夾擊等指令，操作自由度較大。

👇👇《三國志 霸道》遊戲系統介紹👇👇

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同場加映：《三國志戰略版》全位置最強內政將名單與技能 S3必換戰法列表



《三國志戰略版》S3打得如火如荼，很多玩家都專心砌好主力隊，但別忘記遊戲中，用來育成隊伍的資源都非常重要。而能直接影響到資源量的，就是內政將的使用，屯田﹑每小時的資源量，甚至能否得到橙裝，都要靠內政將，所以不可馬虎亂配搭。以下將公開全位置最強內政將名單，以及S3賽季有什麼必換的戰法：

👇👇全位置最強內政將名單 每隻必留用到S8👇👇

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想知S3必換戰法 三勢陣之外有邊招一定要換？即睇：《三國志戰略版》全位置最強內政將名單與技能 S3必換戰法列表

同場加映：《三國志戰略版》S3十七隊陣容推薦 5大T0共存隊 全兵種最強陣



《三國志．戰略版》部分伺服器 S3 賽季已經開打一段時間，開荒期過後，大小戰役接踵而來，想在戰埸上取得優勢，如何組隊就是成功的第一步。S3 加入凌統﹑魯肅﹑赫昭等新角色和三勢陣﹑當鋒摧決等戰法後，T0 排行榜又重新洗牌，想知手上的角色可以組出什麼強隊？即點圖放大睇 S3 陣容推薦：

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