【Pokemon Unite／寶可夢大集結／Switch／攻略／Android／iOS】任天堂官方授權的寵物小精靈（精靈寶可夢）MOBA遊戲《Pokemon Unite》已經於Switch全球上架，以下送上遊戲新手攻略心得。



簡化版MOBA 但都有唔少技巧

Pokemon Unite基本上可說是一個簡化版的MOBA類遊戲，對有玩過《英雄聯盟》、《王者榮耀》等MOBA遊戲的玩家來說應該不難上手，但如果本身沒有怎麼接觸MOBA類遊戲的話仍然有不少東西可學習。另外由於遊戲並不是推倒對方主堡，而是要靠「得分」獲勝，因此戰術上也往往和《英雄聯盟》有所出入。

以成為最強訓練員為目標吧

按圖放大Pokemon Unite新手攻略 10大必知心得

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不經不覺2021年已過了一半，今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。以下整理今年必玩手機遊戲，不怕無Game玩！適逢政府派5000蚊消費券，正好可用來課金。以下介紹2021年15隻必玩手遊比大家消費：



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就快到暑假加上政府派5000元消費券，但又受疫情影響戶外活動始終有限制，結果而言自然是買Game在家大玩特玩最fit又最消磨時間。以下介紹2021年暑期必玩PS4 / PS5遊戲20隻：



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