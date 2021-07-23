香港動漫電玩節2021，即日至2021年7月26日於灣仔會展舉行，此活動因各種問題已停辦兩年，大家是否很心急想入場？先來看看自1999年成立（前身為香港漫畫節）以來23年間的集體回憶，奇人奇事！



⏰⏰回帶到1999年 當年點解成立香港漫畫節？⏰⏰

年輕的網民未必知道，香港動漫電玩節的由來。話說以前只有香港書展，也有發售《風雲》、《龍虎門》等港漫，但後來書展會方禁止港漫出版社發售《風雲》絕世好劍、《神兵玄奇》天晶等刀劍類商品，書商決定集體退出，另起爐灶成立了「香港漫畫節」。後來一步一步加入日本動畫變成香港動漫節、再注入打機元素，成為動漫電玩節。

🧠🧠 10件你同我都記得香港動漫節人與事 🧠🧠

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👇👇率先現場直擊！👇👇

一年一度的電玩界狂歡節慶第二十二屆香港動漫電玩節 (ACGHK 2021) 將於 7 月 23 至 26 日一連四日假香港會議展覽中心一號展覽廳舉行，即睇現場直擊：



相關連結：動漫節2021率先直擊｜BANDAI／TINY／XBox 8大必到攤位攻略

7月22日傳媒率先預覽動漫節現場，即睇報告！

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15張圖了解ACGHK2021有咩玩（點圖放大）

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新追加：動漫節2021大舞台活動時間表

原文連結：香港動漫節2021懶人包｜防疫要求／節目／頭籌／限定品一文看清

有用資料連結

香港動漫節2021各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/$5購票優惠詳情：https://bit.ly/3Agzzwf

特別提醒各位到場的玩家同好，因食衛局更改展覽場覽場地設限，會展場館只能維持50％容納量，大會將不斷在動漫節facebook更新龍尾位置，並呼籲玩家在入場後2.5小時內離場，祝大家玩得開心又安全。

