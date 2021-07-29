《幪面超人Revice》令和第3騎士公布，粉紅色雙主角，人形蜈蚣式合體變「恐龍仔班尼」都超爆笑！扮演男主角妹妹的井本彩花也很可愛。但更多精明眼發現，扮演反派組織Deadmans 露膊絲襪紅衫女波士「阿奎萊拉」的淺倉唯，出奇地熟口熟面！原來此妹已是二次出道、背後有段故！



原來淺倉唯曾經在2016年以另一藝名花川芽衣（不是真名）當偶像歌手，她樣子甜美、聲線又萌又斯文，平時在SNS都以清純GFable形像示人，想不到再出道後，竟然會大露膊演奸角！

出生日期：1996年6月8日（25歲）

血型：O型

身高：157cm

三圍：B:85／W:56／H:82

出身地：日本青森縣

剛出道的花川芽衣好Pure好True。

淺倉唯IDOL時代美圖（點圖放大）😍😍

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淺倉唯／花川芽衣的前世今生（點圖放大）😍😍

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😍😍同場睇：主角阿妹井本彩花是全日本國民美少女！😍😍

淺倉唯演奸角，而主角五十嵐一輝的妹妹小櫻，則由名氣更大的全日本國民美少女第15屆得主井本彩花擔演，她與上戸彩、武井咲、剛力彩芽、忽那汐里屬同家公司，後台強勁，下次再為大家搜集靚相詳細介紹：



出生日期：2003年10月23日（17歳）

血型：A型

身高：163cm

出生地：日本京都府

井本彩花官網圖片

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同場睇：8位平成令和幪面超人拉打女神👇👇

《幪面超人聖刃》女主川津明日香長腳身材好

《幪面超人聖刃》即將完結，當初在記者會比男主角引吸引的川津明日香，不知是否得罪了劇組大佬，由頭到尾都是一個只會怪叫、扭表面容的「二打女」配角，令人覺得非常可惜。但不緊要，我們來看她的美圖好了。

川津明日香《幪面超人聖刃》女主角圖片（asuka_kawazu IG圖片）

😍😍九頭身川津明日香美圖（點圖放大）👇👇👇

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同場睇：《幪面超人Revice》故事簡介

新作主題是「與惡魔簽訂契約的幪面超人」。 主角五十嵐一輝為了守護家人及家族經營的大眾浴堂，決定與惡魔「Vice」簽訂契約，成為「一人為二」的英雄與惡魔拍檔《幪面超人Revice》。而敵人是惡魔崇拜組織Dead Man's，會利用神秘印章「Vice Stamp」創造怪物「Deadmans」。

左邊是男主角幪面超人Revi，右邊是惡魔變身而成的：幪面超人Vice