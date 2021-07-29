何詩蓓衝金靠隊友棄賽　大哥沒有輸　16個犧牲小我ACG感動場面

【東京奧運2020／奧運／東奧】香港泳隊宣佈放棄奧運中的接力賽力，從而讓「小美人魚」何詩蓓可保留體力狀態全力爭取另一枚獎牌；那邊廂在動漫中亦有許多犧牲小我完成大我、或者捨已斷後，又或將希望託付給其他人的情節，就如香港泳隊將得獎希望寄託在何詩蓓身上。



「將希望交棒」、「託付信念」情節感人至深

以下和大家重溫16個經典動漫場面，均是犧牲自己成全大我或將希望及信念託付給其他人的經典情節，看看你認得 / 還記得多少吧

說到捨身成仁近年最經典當然是鬼滅之刃的「大哥沒有輸」，不過此外還有很多其他經典場面。

按圖放大16個犧牲小我ACG感動場面👇🏻👇🏻

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同場加映：何詩蓓奧運銀牌｜IG揭11件不知道的事

港隊「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）奪得女子200米自由泳銀牌，游出1:53:92佳績破亞洲紀錄，IG粉絲人數即時暴升。細心看小美人魚的IG，就會發現她不只樣貌甜美，性格更是開朗風趣，以下即數何詩蓓IG11件事：



點擊圖片放大看：何詩蓓IG揭奧運亞軍的11件事👇🏻

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何詩蓓也有出現過放棄游水的念頭，到底這是什麼一回事？即睇全文：何詩蓓奧運銀牌｜混血女極愛香港 DSE 35分 IG揭11件不知道的事

同場加映：不止《入樽》BGM 11個東京奧運ACG場面

東京奧運已經開幕，除了欣賞各項精彩賽事及運動選手們的發揮之外，日本作為動漫遊戲大國，亦自然有在奧運中發揮其「軟實力」在奧運多處中加入動漫元素，以下盤點11個奧運動漫場面，動漫遊戲迷看奧運時更添一份親切感！



按圖放大你留意不到的11個奧運動漫場面👇🏻👇🏻

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睇全文：東京奧運｜不止《入樽》BGM 還有高達亂入賽場 11個東奧ACG場面