【轉生／異世界／動漫／ACG／動畫／網路熱話】近年「異世界」和「轉生」主題的動漫、小說作品大行其道，最近就有網站在社交媒體上舉行投票，詢問網民如果可以「轉生」的話最想變成什麼人或東西，引來不少網民留下有趣答案。



惡攪答案盡出 創作力量同幻想嚇你一跳

相信很多留下答案的網民都不是「真心」想要轉生成為他們提出的答案，而只是以攪笑為主要目的。像是有網民留言「想成為《男兒當入樽》中的籃球」，如果真的轉生成一個籃球，保留有人類意識同時又不能控制自己的身體（籃球），只能被當成球一般在打，那肯定是一種酷刑...

《男兒當入樽》始終是永垂不朽的經典

按圖放大網民投票如果可以轉生最想變成什麼Top 6👇🏻

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按圖放大同場加映：何詩蓓奧運銀牌｜IG揭11件不知道的事

港隊「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）奪得女子200米自由泳銀牌，游出1:53:92佳績破亞洲紀錄，IG粉絲人數即時暴升。細心看小美人魚的IG，就會發現她不只樣貌甜美，性格更是開朗風趣，以下即數何詩蓓IG11件事：



點擊圖片放大看：何詩蓓IG揭奧運亞軍的11件事👇🏻

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何詩蓓也有出現過放棄游水的念頭，到底這是什麼一回事？即睇全文：何詩蓓奧運銀牌｜混血女極愛香港 DSE 35分 IG揭11件不知道的事

同場加映：不止《入樽》BGM 11個東京奧運ACG場面

東京奧運已經開幕，除了欣賞各項精彩賽事及運動選手們的發揮之外，日本作為動漫遊戲大國，亦自然有在奧運中發揮其「軟實力」在奧運多處中加入動漫元素，以下盤點11個奧運動漫場面，動漫遊戲迷看奧運時更添一份親切感！



按圖放大你留意不到的11個奧運動漫場面👇🏻👇🏻

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睇全文：東京奧運｜不止《入樽》BGM 還有高達亂入賽場 11個東奧ACG場面