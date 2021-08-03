【Switch夏日優惠/夏日特賣】今年任天堂的Summer Sale亦是比別廠慢一步8月份才開始，可能是為了讓路給第三方遊戲先賣好賣滿。價格企硬的《Mario Odyssey》在今次終於有減價，同期派對必備的《遊戲大全51》也有特價。而除了老任遊戲之外，以下亦連同Bandai Namco、SEGA等廠商的同期減價遊戲一併精選。



Summer Sales 同期的兩隻奧運遊戲都有減價（SEGA）

今次介紹的任天堂Summer Sale同樣是日本eShop限定，只需要開個日本帳號便可前往。任天堂自家的遊戲會在8月5日開始減價，並在8月18日結束。而其他廠遊戲的減價現時已進行中，但就會在8月15~16日結束，可參照描述看時限。

參照上年港版eShop都會有Summer Sale的情況，未來說不定也會舉行。不過像是《電車GO》、《Winning Post 9》這些只有日版的遊戲，多數只有在日版eShop上架。買前也務必注意「對應語言」一項，像是日版的《Super Mario Odyssey》、《世界遊戲大全51》都有提供繁體中文，但日版《牧場物語 重聚礦石鎮》就只有日文，購買前要留意。

如不懂日文買前要看對應語言，會跟隨主機設定而轉換（eShop截圖）

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