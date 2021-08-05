動畫歌天后LiSA（織部裡沙／34歲）以《Fate/Zero》、《刀劍神域》、《鬼滅之刃》主題曲紅透半邊天，2020年她與型男聲優鈴木達央（41歲）齊舉V字手宣布拉埋天窗，fans無不感動祝福。事隔一年，鈴木達央被《週刊文春》踢爆背妻與錄音室女迷妹搞埋，更曾房租都慳返，趁老婆開con不在家時帶女回家！



（設計圖片）

LiSA的fans應該想一刀斬死鈴木達央。（NHK節目截圖）

《週刊文春》報導截圖

趁天后老婆出門演出 鈴木達央帶女返家開餐😱😱

專為美型男角配音，勁多fans的鈴木達央（41歲），2020年與動畫歌天后LiSA（34歲）成婚，全球fans滾動祝福。然而近日《週刊文春》爆料，因LiSA長時間因工作、演出而不在家，鈴木達央一年前開始與某錄音室工作的迷妹搭上，每天三星期就會幽會一次，更趁LiSA開演唱會期間，帶女回家搞不倫。

LiSA療心傷九州個唱取消😱😱

LiSA經過一星期的沉默，8月4日經公司宣布取消8月7／8日巡迴演唱會福岡場次，fans冇con睇事少，也理解LiSA心情：原來自己在台上努力演出時，老公曾經帶女返屋企幽會。」試問你又能否當無事發生，如常登上舞台？

8個動漫聲優偷食男女 呢個《鬼滅》角色都偷食😱😱

+ 6

唔係偷食 不過都好渣！！！😱😱

雖然話人誰無過，肯改正、已受罰，就應該給予機會；但作為公眾人物，以後每有相似事件發生，你的黑歷史就會被人舊事重提，所以做事之前真係要三思。



同場加映：年輕時犯下的錯 LiSA 黑歷史被爆料

LiSA在2020年的事業可謂一帆風順屢創新高，年終時更成為頒獎禮大贏家，但人紅多是非，網路流言爆出LiSA在少年時做不良少女的經歷。



按圖放大LiSA被爆曾為不良少女，以及被公開性感水著照：

+ 9

同場加映：LiSA熱唱鋼琴伴奏版鬼滅之刃主題曲《炎》

+ 16

詳細介紹請點擊：FNS歌謠祭3大必睇位 LiSA唱鋼琴伴奏鬼滅之刃主題曲《炎》超驚喜