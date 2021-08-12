7月新番｜盤點9大必看動畫　《女朋友and女朋友》最強一腳踏兩船

2021 年的夏季新番正式登場啦！在疫情期間，絕對是看新番補舊番的最佳時機，儘管與春季六十多部的高產量相比，夏季新番少了一半，不過比起 2020 年大受疫情影響的情況下，今年仍維持了通常產量，絕對能讓大家一飽眼福。而今年夏季，我們也好不容易等到京阿尼與 PA 等知名動畫公司的回歸，並且也迎來異世界系列番的大行其道以及多部強檔續作。本週就讓小編帶大家一起來看看夏季新番的神仙打架，並看看又有哪些作品值得各位動漫迷狂嗑吧！



1.【關於我轉生變成史萊姆這檔事】

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》是日本小說家伏瀨創作的一部網路小說作品，描述一名上班族轉生到異世界成為史萊姆「利姆路」，他將會在這個伴隨著劍與魔法的新「人」生（史萊姆生）中，掀起席捲整個異世界的巨大風暴。

而這類異世界題材在近年十分受到消費者喜愛，本季夏季新番更有多達半數是這類漫改異世界題材，而本作則是其中的佼佼者。作為第一季推出即成了當季點擊破億的霸權番，是最令人矚目的續作新番並不為過！第二季的開始，利姆路將與因仰慕他而集結的眾多魔物們成立國家「朱拉．坦派斯特聯邦國」，並使得「人類與魔物共存的國家」這溫柔的理想開始逐漸成形。但是，這個世界的「惡意」也從未停歇，面對許多不合理的現實與考驗，利姆路又將如何面對選擇呢？

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