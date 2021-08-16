《鬼滅》的《紅蓮華》、《咒術迴戰》的《廻廻奇譚》、YOASOBI的《怪物》，動畫歌近年有好多好聽又入屋的傑作。想買對風格最夾日系ACG歌，但又唔會太貴的真無線藍牙耳機，可以考慮唔係扮日本、真正日系純血新廠ANIMA的ANIMA ANW01 藍牙耳機。



（鍾世傑 攝）

先不講聲線，單是這對情侶插畫已經非常有日本味，畫風是否有點印象？其實是由A.I.主播「絆愛」、Kotobukiya美少女模型「創彩少女庭園」系列角色設計師，又曾繪畫初音未來生日活動插畫的森倉円（森倉圓）操刀！

（鍾世傑 攝）

圖中是包裝的盒面及盒底，1個盒有齊男、女插畫，黑／白色機身都是同一款盒。

由A.I.主播「絆愛」人物設計森倉円負責盒繪。

ANIMA ANW01機身細節（點圖放大）

5個動漫迷要買 ANIMA ANW01 的理由（點圖放大）

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同場加映：Sony Just ear XJE-MH/Eir 藍井艾露版客製耳機

索尼頂級客製耳機曾推出過花澤香菜及LiSA版本，除了會為用家按照耳型製作耳模，耳機絕對貼耳，此耳機亦調聲至最適合收聽相關artist作品。近來Sony就加推了Sony Music《SAO》歌手藍井艾露的特別版，當用戶聆聽藍井艾露的歌曲時，能突顯其明亮扎實的主音。



2021 年 8 月 5 日開始接受訂製，售價為港幣 19,888 元。

同場加映：《聖刃》東京斯卡樂團代言Aviot TE-BD21j 3單元真無線耳機

同樣是正宗日本品蜂，AVIOT的高階款式Aviot TE-BD21j 使用了「動圈動鐵混合設計」，耳機的分析力、高中低頻的獨立處理都非常出色，適合收聽背景樂細節豐富的樂曲，所以Aviot加上早前曾在奧運閉幕禮出場，主唱過《幪面超人聖刃》OP的東京斯卡樂園管絃樂團代言。$1598 (Winner Concept / 2407 1118)