【Ring Fit Speed Run／RTA／健身環大冒險】很多遊戲都有玩家進行SpeedRun，挑戰最短時間爆機。但沒想到連要花上大量體力的Ring Fit Adventure都有SpeedRunner。日本就有高手全破及100% Complete遊戲，只花了28小時目前成為世界第一，更出片解說當中技巧：



Ring Fit 100% 全 Clear SpeedRun，可能是最難的遊戲SpeedRun ....... （Twitter@nwata1122）

日本達人「えぬわた」（nwata1122）用了28小時22分鐘完成Ring Fit的SpeedRun世界記錄，模式是運動強度最高的Intensity Level 30、100%連任務全Clear，也沒採用非正確的姿勢，堂堂正正的達成了創舉。及後えぬわた更出片解說當中的技巧，除了體力及精神之外亦包括很多計算及對遊戲系統的理解，以下就節錄精華同大家說明：

除了喜愛健身，えぬわた都很愛打機尤其是 RPG （Twitter@nwata1122）

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執筆時nwata1122是100%、強度30排第一位，28小時22分完成；同時也是Any%、強度30第一位，15小時23分鐘完成

來源：RFAえぬわた

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