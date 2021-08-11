【Ring Fit Speed Run／RTA／健身環大冒險】很多遊戲都有玩家進行SpeedRun，挑戰最短時間爆機。但沒想到連要花上大量體力的Ring Fit Adventure都有SpeedRunner。日本就有高手全破及100% Complete遊戲，只花了28小時目前成為世界第一，更出片解說當中技巧：
日本達人「えぬわた」（nwata1122）用了28小時22分鐘完成Ring Fit的SpeedRun世界記錄，模式是運動強度最高的Intensity Level 30、100%連任務全Clear，也沒採用非正確的姿勢，堂堂正正的達成了創舉。及後えぬわた更出片解說當中的技巧，除了體力及精神之外亦包括很多計算及對遊戲系統的理解，以下就節錄精華同大家說明：
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來源：RFAえぬわた
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