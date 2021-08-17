GFFMC黑色三連星、MetalBuild力天使高達R3，兩款7月尾至8月頭發售，以黑色為主調的新figure，本身水準高加上消費券帶動銷情，正價貨在市場已近絕跡，買不到不要可惜，一齊來看看玩具開箱吧。另外還有20款現時價值最高的MB／GFFMC figure排名。



左起（鍾世傑攝)

GFFMC 黑色三連星1人要買3隻？

由KATOKI HAJIME監製的GFFMC系列，其MS-06 渣古II系列長賣長紅，紅彗星渣古II ＄2,980炒價長期高企，平平哋又可以買MS-05紅彗星舊彗古一千有找，人人有「古」渣。這套幫BANDAI搵大錢的模型，近排少作改動，追加小腿噴射器、背囊，推出MSV版「MS-06R-1A 黑色三連星專用 高機動型渣古II」。

沒錢買3部，只能Photoshop分身自high。

GFFMC黑色三連星 開箱報告（點圖放大）

+ 4

這款完成品使用消光／半光澤上色，細節使用金屬銀色，點到即止的印花，一般模型迷要砌到這個level，連模型+顏料、工具、工時，其中都值過千元。由於是舊件改裝，可動性已不用再多講，除了新追加的小腿裝甲阻礙了大小腿的摺合，其餘各部份的可動非常好。

+ 5

黑色三連星Black Tri-Stars 成員包括指示官佳亞，大隻佬奧迪加及獨眼龍馬殊，3人各有獨特戰法，所以玩具都附送了各式武器：原有的豆槍、火箭炮都一一落齊，又追加大型戰斧、超長狙擊槍。還加送多一片膊盾，可以拆走膊上的刺甲變成左右膊雙盾型，裝上4個火箭炮彈框，軍事感十足。

+ 3

總分：90分

上色及造功依然高水平，套裝夠豐富，又附送貼紙可以製作三連星全3款編號機體，黑紫配色有型，加上是三人小隊，吸引高達迷個個買三隻，市場已由＄1900左右炒到＄2480，再次見證「一年戰爭」老戰友荷包之深度。(GFFMC 高機動型渣古II 黑色三連星 MS-06R-1A 售價：24,200日圓／香港原價約$2,000／市價約$2,400 )

設計：90分 造功：90分 玩味：90分



Metal Build 力天使高達 R3 竟然不是Lock-On機體

《00高達》的MB figure款式多，但出來出去都是EXIA及00，實在有點悶。今次終於有：力天使高達 Gundam Dynames這部新作，令人重新對00 MB系列提起興趣。但不講不知這款黑白配色的力天使高達 R3，原來已經不是洛克昂（萊爾）專用的狙擊手高達，改由提耶利亞駕駛，負責後援已轉投天人、駕駛EXIA R4 的「武士道先生」古萊哈姆。

MetalBuild力天使高達R3 開箱報告（點圖放大）

+ 1

MB 力天使R3的本體外觀與綠色那款力天使相同，但配套的武器就由狙擊槍改為GN Bazooka，裝甲上有6組噴咀，拉動裝甲後入面的細節會連動打開，算是MB系列的新玩法。

全身超多細節．MB系列中最仔細（點圖放）

GN Bazooka連動太陽爐（點圖放大）

00系機動戰士本身不玩裙甲，手腳可動能力是不用擔心， 力天使高達 R3亦不是殺到前線跟敵人肉膊的機款，拍照擺姿勢夠用有餘。唯一要彈是GN Bazooka如想重現接駁胸部GN Drive時並無實際駁口或支撐Parts，就算雙手握砲，GN Bazooka也會不斷下垂，只能使用跟figure附送的透明支撐架去「頂住呀！」。

GN火箭砲有垂手問題（點圖放大）

GN雙盾可以變浮遊砲？

兩個GN Shield護盾亦很多玩法，雙盾能變型成雙管砲，又或者當成浮遊砲／飛行盾，figute有跟支架，擺出很多動作拍照，玩法夠多。

（點圖放大）

總分：85分

設計：90分 造功：85分 玩味：80分



總括來講Metal Build終於肯出一隻完全新作，令玩家高興，各細節設計比EXIA及00成熟得多，身上有很多駁口，如果你家中有其他MB，可以自己亂配裝備。不足之處是作為狙擊名機，力天使竟然不送狙擊砲，搶錢之心有點露骨；未來魂限原色版、七槍版，大家慢慢F5搶購吧。(METAL BUILD 力天使Repair 3 售價：24,300日圓／香港原價約$1,800／市價約$2,100 )

本來屬炒價最高的三紅版OOR，即將推出改版，舊款馬上大跌價。

袋完5千消費券 想追METAL BUILD? 即睇市價咪做水魚

Metal Build 高達合金figure系列曾被淡友批評「出來出去都係西」（Strike Gundam 諧音），表示大勢已去炒價不再。然而天氣不似預期，近兩年紅迷改止跌回升，Freedom 2.0、命運Soul Red隻隻都炒。加上系列前身GFF Metal Composite系列靠Wing Gundam EW及渣古系列走勢回升，一齊睇睇20款現時價值最高的MB／GFFMC figure排名。

20款最保值MetalBuild／GFFMC figure排行榜

+ 17

同場睇：高達模型炒家末日

利申記者反對炒賣玩具，高達模型近半年實在愈炒愈喪，最新炒作Target是《馬沙之反擊》小說版馬沙專用機HG 1/144 夜鶯，想不到短短一個月內就炒燶，未來更可能多貨到無人買，點解？即睇！



+ 6

原文連結：高達模型炒家末日 HG夜鶯就快冧價 10張圖了解萬代打擊炒賣

同場加映：消費券Figure合金選購｜MB龍神丸／BE@RBRICK 10款筆直內玩具推介

+ 22

邊間玩具鋪用到消費券？16間知名玩具店 可用甚麼平台使用消費券？（點圖放大）👇👇

+ 29

原文：$5000消費券買模型Figure指南 16店收費方式一覽 網店8折買高達