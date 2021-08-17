Switch遊戲霸佔銷售排行前30名破紅白機33年紀錄　PS5冇Game玩？

任天堂推出Switch四年以來上市多款熱門的單機和派對遊戲，吸引大批玩家入坑。日媒法米通（Famitsu）公布八月首週遊戲銷售排行榜，Switch遊戲不僅霸佔榜單，更打破任天堂FC主機自1988年以來的紀錄，也就是霸榜前30名皆為任天堂主機遊戲的成就。



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根據法米通統計，2日至8日遊戲銷量以《Minecraft》的14912套登上首週冠軍，第二和第三名分別為《薩爾達傳說 御天之劍HD》以及《蠟筆小新 偶和博士的暑假 ～不會結束的7日之旅～》，上市三天就突破400萬套的《魔物獵人崛起》也依舊上榜，排名第十八。

俗稱紅白機的Famicom（簡稱FC）主機，自1988年11月創下霸榜前30名的紀錄後就從未被超越過，加上各大廠牌的遊戲主機推出後，就更難出現僅有一個主機的遊戲在榜單中佔據前30名的位置，也讓任天堂這次達成的成就更具歷史意義。

根據任天堂近日公佈的財政報告，旗下遊戲機總銷量突破8億台，而Switch目前排名第四，總銷量為8904萬台，遊戲軟體部分則是已經突破6.3億，可見任天堂即使過了如此多年依然在主機市場佔有極大的優勢。

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