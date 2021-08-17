【獵魔者:覺醒Demon Hunter】很多手機遊戲廣告為了吸引觀眾注目無所不用其極，像是突然超大聲、播恐怖音樂，又或者是說送大獎不手軟等。最近台灣就有一款遊戲廣告，被網民發現為吸引玩家用上了不少其他作品的片段。官方亦因為此回應道歉，但似乎網民仍不收貨...



找來陳漢典代言的獵魔者，廣告前所未有的瘋狂（易亨數位）

自稱台灣本土手機遊戲的《獵魔者:覺醒Demon Hunter》尚未推出，其廣告已經全部洗版，其傳播率及觸及率極高，這兩星期不少網民都反映此遊戲廣告量太超過了。網民亦發現此遊戲的影片絕大多數都是取自別人的遊戲、別人的音樂/CG創作、別人的Reaction等。

因為廣告抄得太足，官方已很快回應此次炎上事件，道歉指這是「第三方同行惡意所為」，可是不少網民卻不收貨，還批評自己沒監管好就推卸責任。

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資料來源：巴哈姆特／天空葡萄園／LIHKG

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