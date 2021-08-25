高達模型Gunpla近年因疫情下需求提昇而非常難買，加可惡是有班專業炒家四出掃貨轉售圖利。近期日本名古屋市的玩具店「おもちゃのミッキー」就出手打擊炒家，非常有效！但方法卻出奇地簡單！就是要求玩家即場開盒、拆膠袋，並需要用剪鉗cut出部份零件。



おもちゃのミッキー twitter圖片

名古屋模型店：「客人，購買模型需要即場開袋剪件。」

おもちゃのミッキー twitter圖片

（設計圖片）

強迫買家在店內剪件，3個原因防止炒賣（點圖放大）

簡單講就是要證明你是真用家，既然你買回去都要開袋剪件組裝，即場剪少許零件出來，完全沒影響吧。而炒家就會擔心開過袋影響炒價，從而放棄。而喜歡儲盒山積「Po盒」的模型迷，也可以讓路給馬上想砌的真用家，將來有平貨再買。

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轉售有錢途 模型玩具炒風愈來愈勁

反轉頭又傾一傾現在市面炒賣高達模型的情況，高達模型為何會成為炒家目標？一來需要大，二來模型本來的定價就比較廉宜，100蚊有盒，炒到$200都有心急會接受，其實當中炒價比率較Hot Toys 12吋更恐怖、食水好深。這情況不只香港如此，（見下圖）連日本玩具鋪貨架，幾乎都是空空如也，尤如災難後搶購糧食一樣。

BANDAI也不是沒出手打炒，有時它的會收起一大批貨，當炒價一升時，就海量鋪貨到各大玩具模型店。然而這招也有人批評是跟炒波鞋類似的「飢餓行銷」做法，就是頭批貨刻意控制供應引起話題，之後再大量供貨吸引人爭相購買。有說HGUC夜鶯本來也是玩這套把戲，但因為日本知名模型誌《Hobby Japan》編輯公然支持炒賣，引發全民圍插，最終編輯部要集體炒人、降職，事件玩大了，BANDAI才急急加大供應量。

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不過這招有個嚴重的反效果，因為BANDAI高調公布再版，炒貨自然無人買，這些貨源就全部以退貨形式返回零售店手上，這東西又大盒得可怕，真是倉租都要蝕，弄得夜鶯由炒價變劈價……