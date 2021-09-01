【偶爾回味但不會再玩遊戲】80後、90後的不少童年回憶都是在遊戲上，最近連登就發起「腦海偶爾回味，但知道自己唔會再玩」的遊戲討論。很多回憶返晒來之餘，也難免想到現在遊戲越來越簡單的成因。



「Pokemon 劍/盾唔掂，都係邊代邊代最好玩！」不過給你再玩也許會說「不了」（Pokemon截圖）

年紀大了又要上班又要顧家，時間當然沒小時候的多。小時候那種肯花心機、精力去玩的遊戲，現在想重溫可能都「不了」。網民就數出很多例子及分享經歷，以下就精選當中20個：

👇網民細數 偶爾回味但不會再玩遊戲20款（點擊看圖）👇

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【01】墨香Online

「當時第一次玩呢啲有得強制pk嘅game，記得每次劈友/被人劈都好緊張同心跳加速，幫派間又多新仇舊怨，好有江湖味道。但而家呢啲又肝又無gameplay既game已經過哂時。」

【02】金庸群俠傳online

「俠客3，奪命三仙劍，血洗馬洞。」「偶然都會喺腦海響起佢嘅 BGM，但呢隻 game 唔用外掛根本唔會玩得到」

【03】石器時代

「小學時代嘅回憶，後來有試過再dl過嚟玩，但已經冇咗當時個feel。」

【04】Pokemon

「而家叫我重玩，升100lv，儲齊圖鑑真係咪搞。」「以前玩game boy嗰啲又唔識日文又無得上網查，只可以靠Coco嗰啲攻略，都真係唔易玩」

【05】Age of Empires II: The Conquerors

「就算玩返，14分升城風光都不再。」

【06】童話Online

「大個出黎做野有錢成日有沖動想買ac玩返，做返細個做唔到既野。以前要買一張月卡已經好難，但一諗到隻game其實幾漫無目的就卻步。」

【07】魔獸世界

「一班朋友一齊出團打競技場，周圍行下睇風景都成日，最正係中立區比人殺咗，吹雞成班fd過來幫拖變咗世界大戰。」「第一次飛真係wow一聲」

【08】夢幻西餐廳

「想dl嚟玩，但基本上死哂link咁濟。」

【09】Red Dead Redemption 2

「爆咗一次Story，有試過從新再玩但玩到ch2就放棄咗。」「唔想再感受身邊啲人慢慢離開嘅感覺。」

【10】龍族

「當年56k打國戰Lag到PK，但真係好好玩。」

【11】天龍八部

「明明個個都好想玩番，個個都話好懷念以前，但偏偏個個都唔會再玩。」「以前成班frd一齊放學即刻番去玩，成班一齊刷野周圍去影風景。」

【12】SD高達Online

「最戇居係佢改咗唔俾改機。好懷念鐵球都可以打爆S機。」

【13】巨商

「一定係巨商，用咗咁多時間去經營，爛橙執咗就無咗個AC。」

【14】龍珠Z 超級撒亞人傳說

「細個最有印象係好多山洞迷宮要行，行兩步又有怪要打，迷宮又煩，仲要全日文冇漢字，宜家應該唔會咁多時間去玩。」

【15】Fantasy Earth Zero

「可惜垃圾代理。FEZ真係世界級，果時好少咁多人團戰，有技術又合作性高。」「始終都係想玩返100個香港人嘅國戰，呢啲野日服唔會玩得返。」

【16】超級機械人大戰F/F Final

「一版都打太耐，冇咁多時間再玩。」

【17】莎木1/2

「當年DC玩好正，全3D，1打100人，每個NPC有自己生活，每日都玩得好充實。出到3，節奏太慢，或者係自己年紀大左，無時間頂唔住放棄左了」

【18】卡巴拉島

「卡巴拉島真係好好玩，但自己一個人係空了了嘅地圖好孤單。」「以前玩暗龍識到一大班台灣人，仲同個靚女台妹係game到結埋婚。但係之後執左無keep contact之後就不了了之。」

【19】Overwatch

「曾經16年出來好大影響，令我一向唔玩FPS遊戲都開始為咗呢隻GAME練。直到啲玩家慢慢退熱潮，暴雪變成垃圾公司。」

【20】隻狼

「唔想面對多次啲boss」

其實都可以看到不想再玩的遊戲，有半數都是MMO線上遊戲，畢竟人大了就不想再去「農」去「刷」。亦有人提到現在的手機MMO例如《RO 仙境傳說》：「唔課返幾萬嘅話根本玩唔到」、「唔課嘅話出團都出唔到，基本全部睇裝先比入」。同時亦帶出一個問題，便是手遊MMO因「課金」及「自動外掛」等因素，基本上有新版的遊戲都是無法回到昔日的滋味。有人就講「人同人嘅交流先係無價。就算廢，識到朋友都開心，三四個人約好聽日幾點上線練下功。邊個好耐無見，又會互相關心下咁。」點出昔日MMO有人情味的重點。唯有慨嘆一聲，往事只能回味。



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