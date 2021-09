【消費券/Steam/PS4/PS5/PSN/PC/遊戲】雖然暑假已過,但遊戲界仍然不停推出各種折扣,現在就有香港PSN的最近特價活動;如果是用八達通領取消費券的話剛好可以用9月派發的2000元來買遊戲了。另外亦為大家整理了Steam每日特賣的抵買之選。



Steam每日特賣精選 香港PSN推108元以下特賣

香港PSN今次推出兩個特賣活動,分別是低至兩折的精選遊戲特賣,以及折實後108元以下的平價遊戲特賣。要注意的是Steam每日特賣的限時較短,每款遊戲都有不同特賣限期,由9月6日至9月16日不等,有興趣的話就要趁早出手。而PSN今次特賣的限期則去到9月15日。

PSN特賣推薦作品



Red Dead Redemption 2:終極版

原價HK$ 768.00,特價-65%折實HK$ 268



God of War 豪華下載版

原價HK$ 238.00,特價-55%折實HK$ 107



邊緣禁地3:次世代版 PS4 & PS5

原價HK$ 548.00,特價-65%折實HK$ 191.80



雙人成行 PS4 & PS5版

原價HK$ 319.00,特價-25%折實HK$ 239.25



天穗之咲稻姬

原價HK$ 358.00,特價-30%折實HK$ 250.60



MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發

原價HK$ 509.00,特價-50%折實HK$ 254.50



《刺客教條:維京紀元》PS4/PS5豪華版

原價HK$ 658.00,特價-45%折實HK$ 361.90



Ratchet & Clank PlayStation Hits

原價HK$148.00,特價-75%折實HK$37.00



The Evil Within 2 (中英韓文版)

原價HK$ 310.00,特價-67%折實HK$ 102.30



噬神者2 狂怒解放 (中文版)

原價HK$ 449.00,特價-85%折實HK$ 67.35



《樂高星球大戰:原力覺醒》 (中英文版)

原價HK$ 389.00,特價-80%折實HK$ 77.80



Steam特賣推薦作品



OPUS:龍脈常歌

原價HK$95.00,特價-20%折實HK$ 76.00



Battlefield V Definitive Edition

原價HK$469.00,特價-90%折實HK$46.90



Devil May Cry 5 + Vergil組合包

原價HK$234.00,特價-34%折實HK$154.44



地球防衛軍5

原價HK$258.00,特價-60%折實HK$103.20



No Man's Sky無人深空

原價HK$468.00,特價-50%折實HK$234.00



Frostpunk

原價HK$129.00,特價-70%折實HK$38.70



SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS

原價HK$389.00,特價-60%折實HK$155.60



STAR WARS 絕地:組織殞落

原價HK$319.00,特價-50%折實HK$159.50



The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

原價HK$389.00,特價-80%折實HK$77.80



