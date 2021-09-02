【消費券／Steam／PS4／PS5／PSN／PC／遊戲】雖然暑假已過，但遊戲界仍然不停推出各種折扣，現在就有香港PSN的最近特價活動；如果是用八達通領取消費券的話剛好可以用9月派發的2000元來買遊戲了。另外亦為大家整理了Steam每日特賣的抵買之選。
Steam每日特賣精選 香港PSN推108元以下特賣
香港PSN今次推出兩個特賣活動，分別是低至兩折的精選遊戲特賣，以及折實後108元以下的平價遊戲特賣。要注意的是Steam每日特賣的限時較短，每款遊戲都有不同特賣限期，由9月6日至9月16日不等，有興趣的話就要趁早出手。而PSN今次特賣的限期則去到9月15日。
按圖放大PSN特賣推薦必買遊戲👇👇
按圖放大Steam特賣精選👇👇
PSN特賣推薦作品
Red Dead Redemption 2：終極版
原價HK$ 768.00，特價-65%折實HK$ 268
God of War 豪華下載版
原價HK$ 238.00，特價-55%折實HK$ 107
邊緣禁地3：次世代版 PS4 & PS5
原價HK$ 548.00，特價-65%折實HK$ 191.80
雙人成行 PS4 & PS5版
原價HK$ 319.00，特價-25%折實HK$ 239.25
天穗之咲稻姬
原價HK$ 358.00，特價-30%折實HK$ 250.60
MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發
原價HK$ 509.00，特價-50%折實HK$ 254.50
《刺客教條：維京紀元》PS4/PS5豪華版
原價HK$ 658.00，特價-45%折實HK$ 361.90
Ratchet ＆ Clank PlayStation Hits
原價HK$148.00，特價-75%折實HK$37.00
The Evil Within 2 (中英韓文版)
原價HK$ 310.00，特價-67%折實HK$ 102.30
噬神者2 狂怒解放 (中文版)
原價HK$ 449.00，特價-85%折實HK$ 67.35
《樂高星球大戰：原力覺醒》 (中英文版)
原價HK$ 389.00，特價-80%折實HK$ 77.80
Steam特賣推薦作品
OPUS：龍脈常歌
原價HK$95.00，特價-20%折實HK$ 76.00
Battlefield V Definitive Edition
原價HK$469.00，特價-90%折實HK$46.90
Devil May Cry 5 + Vergil組合包
原價HK$234.00，特價-34%折實HK$154.44
地球防衛軍5
原價HK$258.00，特價-60%折實HK$103.20
No Man's Sky無人深空
原價HK$468.00，特價-50%折實HK$234.00
Frostpunk
原價HK$129.00，特價-70%折實HK$38.70
SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS
原價HK$389.00，特價-60%折實HK$155.60
STAR WARS 絕地：組織殞落
原價HK$319.00，特價-50%折實HK$159.50
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
原價HK$389.00，特價-80%折實HK$77.80
今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見下文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。
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餘下15款推薦必玩手遊請睇全文：消費券課金｜2021必玩22款手遊推薦 Android / iOS 8月更新